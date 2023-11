Sony ist undicht: Leak verrät die nächsten PS-Plus-Spiele

Ein Leak verrät die neuen PS-Plus-Spiele bereits vor der offiziellen Ankündigung. Freuen können sich besonders diejenigen, die PS1- und PS2-Klassiker lieben.

PS-Plus-Premium: Leak verrät Disney-Spiele im Klassiker-Katalog

Abonnenten von PS Plus Premium können sich wohl jetzt schon auf drei ganz bestimmte Klassiker freuen, die im Dezember im Abo erscheinen werden. Der Leak ist recht solide, obgleich Sony die Spiele noch nicht bestätigt hat: Auch dieses Mal stammen die Informationen vom taiwanischen Rating Board, auf dem die alten Klassiker plötzlich Alterseinstufungen für PS4 und PS5 erhalten haben:

Im Dezember 2023 sollen diese drei Disney-Klassiker für PS Plus Premium erscheinen:

Buzz Lightyear of Star Command (PS1)

(PS1) Thrillville (PS2 und PSP)

(PS2 und PSP) Thrillville: Verrückte Achterbahn (PS2 und PSP)

Buzz Lightyear of Star Command ist ein Action-Spiel, basierend auf einem Spin-Off von Toy Story. Es erschien ursprünglich im Jahr 2000. Thrillville ist eine Strategie-Simulation, in der ihr einen Erlebnispark mit Achterbahnen und anderen Attraktionen bauen müsst. Gleichzeitig könnt ihr einige der Attraktionen auch über Mini-Games ausprobieren. Thrillville ist 2006 erschienen und das Sequel Thrillville: Verrückte Achterbahn ein Jahr später.

Zugang zum Klassiker-Katalog bekommen nur Abonnenten von PS Plus Premium. Insgesamt bietet Sony euch drei Abo-Varianten von PS Plus an, wobei Premium die meisten Vorteile vereint. Wie viel ihr für jedes Abonnement bezahlen müsst, erklären wir euch in unserem Artikel zu PS Plus.

Falls ihr mit PS Plus Premium liebäugelt, könnte euch der momentane Black-Friday-Deal zum Jahresabonnement der Premium-Mitgliedschaft gefallen: Hier spart ihr 30 Prozent des Preises und zahlt 106,39 Euro statt 151,99 Euro (Quelle: PS Store). Das Black-Friday-Angebot gilt noch bis zum 28. November 2023.