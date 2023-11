Mit diesem Zubehör holst du alles aus deiner PS5 raus

1 / 9

Die PS5 hat inzwischen schon einige Jahre auf dem Buckel und es gibt jede Menge Zubehör für die Sony-Konsole, die euch den Gaming-Alltag gehörig erleichtert. Egal ob ihr eure PlayStation 5 optisch aufpolieren wollt oder praktisches Zubehör sucht, an dieser Stelle zeigen wir euch die Must-Haves!

Alternative Faceplates, zig Controller mit unterschiedlichen Farben und praktische Ladestationen sind nur einige der Zubehörteile für die PS5, die in keinem Haushalt fehlen dürfen. Sowohl Sony als auch Dritthersteller bieten inzwischen jede Menge praktisches Zubehör für eure Lieblingskonsole an. Doch was sind die wirklichen Must-Haves? Auf den nächsten Seiten findet ihr das beste Zubehör für die PlayStation 5, um euer Gaming-Setup zu erweitern.