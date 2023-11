Call of Duty - Modern Warfare 3: Holger 556 - Bestes Setup, Aufsätze und Werte

Das Holger 556 gehört zu den Sturmgewehren in Call of Duty: Modern Warfare 3. Im Folgenden verraten wir euch, welche Aufsätze die besten sind und welche Setups ihr spielen solltet.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) Facts

Die Standardwerte vom Holger 556

Schaden und Schussrate

Das Holger 556 verteilt folgendermaßen die Schadenspunkte:

Grundschaden: 42-38-37 , je nach Entfernung.

je nach Entfernung. Oberer Torso- und Armschaden: 46-41-40 , je nach Distanz. Am Bauch und an den Beinen erleidet euer Feind den Grundschaden.

je nach Distanz. Am Bauch und an den Beinen erleidet euer Feind den Grundschaden. Durchschnittlich braucht ihr 4 bis 5 Treffer für einen Kill.

Ein Kopftreffer verursacht 58-53-51. Auf der kürzesten Distanz benötigt ihr einen Headshot, um einen Abschuss mit 3 Salven zu erreichen.

verursacht Auf der kürzesten Distanz benötigt ihr einen Headshot, um einen Abschuss mit 3 Salven zu erreichen. Die Schussrate beträgt 588 RPM („Rounds Per Minute“), was der langsamste Wert aller Sturmgewehre ist. Die Standard-TTK („time to kill“) liegt somit bei 306ms-408ms, was somit besser als beim MCW ist. Wenn euch auf kurzer Distanz der Kopftreffer gelingt, sinkt die TTK auf 204ms.

Entfernung und Projektilgeschwindigkeit

Bis zu circa 37 Metern erreicht das Holger 556 den maximalen Schaden.

erreicht das Holger 556 den Zwischen 38 und circa 48 Metern benötigt ihr weiterhin 4 Treffer für eine Abschuss.

Ab 49 Metern braucht ihr 5 Salven, falls ihr nicht den oberen Torso treffen solltet.

Die Projektilgeschwindigkeit ist 690 M/S.

Rückstoßkontrolle, Nachladezeit & Zielvorrichtungs-Geschwindigkeit

Der Rückstoß ist zwar nicht so exzellent wie beim MCW, allerdings ist das Holger 556 die zweitbeste Waffe in dieser Kategorie. Das Gewehr zieht erst leicht nach oben, macht einen leichten rechts Drall und zieht daraufhin weiterhin senkrecht nach oben. Auf der horizontalen Ebene gibt es keine großen Sprünge. In den ersten 5 Salven kommt es jedoch zu kleinen vertikalen Sprüngen.

Die Nachladezeit der Waffe liegt bei 1,45 Sekunden, was besser als der Durchschnitt (1,65 Sekunden) der Sturmgewehre ist. Wichtig: Beachtet hierbei allerdings, dass es sich um die „ADD-Time“ handelt. Was bedeutet ADD-Time? Das Nachladen der Munition ist bereits abgeschlossen, allerdings kann die Animation zum Nachladen weiterlaufen. Sobald im unteren rechten Bildschirmrand eure Munition hinzugefügt wurde, ist die ADD-Time beim Nachladen beendet.

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 260ms, was etwas schlechter als der Durchschnitt der Sturmgewehre (242ms) ist.

Aufsatz-Strategie & Tipps zum Setup

Präzisions-Setup

Mündung: T51R-Verschluss-Mündungsbremse

T51R-Verschluss-Mündungsbremse Lauf:

Laser:

Visier: MK. 3 Reflektor

MK. 3 Reflektor Schaft: RB Addle-Sturmschaft

RB Addle-Sturmschaft Unterlauf: Gewinkelter FTAC SP-10-Griff

Gewinkelter FTAC SP-10-Griff Munition:

Magazin:

Griff: Morn-20-Griff

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 272ms. Der Rückstoß ist wesentlich präziser als zuvor.

Mit diesem Setup ist das Holger 556 sehr präzise. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Stealth-Setup

Mündung: Echoline GS-X

Echoline GS-X Lauf: Kurzer Cross-X-Lauf

Kurzer Cross-X-Lauf Laser:

Visier: MK. 3 Reflektor

MK. 3 Reflektor Schaft:

Unterlauf: XRK Edge-BW-4-Handstopp

XRK Edge-BW-4-Handstopp Munition:

Magazin:

Griff: Intruder-Griff

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 223ms. Der Rückstoß und eure Mobilität sind nun besser als bei den Standardwerten. Zudem taucht ihr nicht auf der Mini-Map auf, wenn ihr die Waffe abfeuert. Dieses Setup schafft eine gute Balance zwischen Präzision und einer etwas erhöhten Aggressivität.

Ein Stealth-Setup mit einer guten Balance zwischen Genauigkeit und Aggressivität. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

MP-Hybrid-Setup

Mündung: Sakin Tread-40

Sakin Tread-40 Lauf: Kurzer Cross-X-Lauf

Kurzer Cross-X-Lauf Laser:

Visier:

Schaft: Holger-Schaftlos-Modifikation

Holger-Schaftlos-Modifikation Unterlauf: XRK Edge-BW-4-Handstopp

XRK Edge-BW-4-Handstopp Munition:

Magazin: 20-Schuss-Magazin

20-Schuss-Magazin Griff:

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 222ms und die Nachladezeit bei 1.33 Sekunden. Zudem ist eure Mobilität wesentlich besser. Allerdings ist der Rückstoß weitaus schlechter als zuvor. Es ist sehr wichtig, dass ihr das Holger 556 mit diesem Setup wie eine Maschinenpistole spielt, ansonsten solltet ihr dieses Loadout nicht benutzen.

Hiermit spielt sich das Holger 556 wie eine Maschinenpistole. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Falls ihr noch einen tieferen Einblick in die Waffe erhalten möchtet, solltet ihr euch das Video von YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce anschauen:

