CoD Modern Warfare 3 Zombies: Söldnerkonvoi und Schlüsselkarte finden

Wenn ihr in der Story von Call of Duty: Modern Warfare 3 Zombies weiterkommen wollt, müsst ihr in Akt 1 einen Söldnerkonvoi zerstören und die Schlüsselkarte für die Söldnerfestung finden. Im Folgenden zeigen wir euch alle möglichen Fundorte, wo ihr einen Söldnerkonvoi und die dazugehörige Schlüsselkarte finden könnt.

Schlüsselkarte zur Söldnerfestung - Fundort

Wenn ihr in CoD MW 3 Zombies Akt 1 die Storymission „Abfänger“ absolvieren wollt, müsst ihr einen Söldnerkonvoi finden und zerstören. Der Söldnerkonvoi spawnt zufällig auf der Map, aber ihr könnt davon ausgehen, dass sich der Konvoi im Süden von Urzikstan befindet.

Zwar ist der Spawn des Söldnerkonvois random, allerdings kann der Fundort auf drei sehr wahrscheinliche Orte eingegrenzt werden. Im folgenden Screenshot zeigen wir euch, wo ihr den Söldnerkonvoi finden könnt:

An einen dieser drei Orten könnt ihr den Söldnerkonvoi finden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der erste mögliche Punkt ist westlich der Zaravan-Stadt. Der zweite mögliche Spawn-Punkt liegt südlich zwischen der Zaravan-Stadt und dem Zaravan-Vorort, genauer gesagt an dem Kreisverkehr. Der dritte und letzte mögliche Spawn liegt auf der großen Brücke, die sich östlich vom Zaravan-Vorort befindet.

Sobald ihr den Söldnerkonvoi abgefangen und zerstört habt, müsst ihr nur noch die fallen gelassene Schlüsselkarte für die Söldnerfestung aufheben und die Mission ist abgeschlossen. Vergesst also auf keinen Fall die Schlüsselkarte aufzuheben, ansonsten gilt die Aufgabe nicht als erfolgreich absolviert.

Sucht die Orte gezielt auf und haltet eure Augen offen, ob der Söldnerkonvoi spawnt. Wenn der Konvoi nicht erscheinen solltet, könnt ihr euch direkt zum nächsten Punkt begeben. Am besten ist es, wenn ihr entweder am linken oder rechten Spawn-Punkt startet und euch daraufhin zu den anderen möglichen Fundorten begebt, damit ihr nicht unnötig hin- und herfahren müsst.

Sobald ihr den Söldnerkonvoi anschießt, sollte er übrigens stehen bleiben. Hierdurch wird die Aufgabe etwas einfacher, da ihr selbst kein Fahrzeug benötigt, um die Mission abzuschließen.