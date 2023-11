Riesen-Ärger bei Xbox-Fans: CoD-Werbung löst Shitstorm aus

Microsoft feiert den bevorstehenden Release von Call of Duty: Modern Warfare 3 mit einer Anzeigenkampagne, die bei Xbox-Besitzern überhaupt nicht gut ankommt. Die Reddit-Community läuft gegen die ungewünschte Werbung auf der Series X|S Sturm.

Xbox-Ärger: Microsoft stößt Fans mit Marketing vor den Kopf

Beim Starten der Xbox Series X|S werden aktuell viele Gamer von einem roten Bildschirm begrüßt, noch bevor sie auf den Home Screen blicken. Die zwischengeschaltete Anzeige bietet ihnen den neuen Shooter Call of Duty: Modern Warfare 3 zum Kauf an. Die ohne Zweifel aufdringlich aggressive Marketing-Maßnahme sorgt in der Community für Fassungslosigkeit – und das bereits zum wiederholten Mal.

Xbox-Community lehnt Call-of-Duty-Werbung ab

Dass der gesamte Bildschirm direkt beim Hochfahren der Xbox ungefragt eine Call-of-Duty-Werbung zeigt, kommt bei Xbox-Besitzern nicht gut an, wie ein Post auf Reddit und die Kommentare darunter zeigen. Bei den meisten ist schließlich bereits die kleinere, kachelförmige Werbung auf ihrem Home Screen verhasst, denn sie sehen nicht ein, dass sie auf ihrer teuren Konsole mit Werbung überschüttet werden.

Dass Microsoft eine vergleichbare Kampagne bereits mit Starfield und Forza Motorsport durchgezogen hat, macht die neueste Werbung übrigens nicht besser – auch bei diesen Spielen gab es laute Proteste, doch diese scheinen bei Xbox leider keinesfalls zu einem Umdenken geführt zu haben. Stattdessen werden nach der Übernahme von Activision nun wohl noch mehr solcher Ganzbildschirm-Anzeigen zu erwarten sein.

„Muss ich zustimmen – das ist einfach Mist. Pack die Werbung einfach irgendwo in eine Kachel, wo der andere Dreck auch ist. Nehmt dafür nicht meine ganze Konsole ein. Es ist erbärmlich und das kommt von einem Xbox-Fan. Ich hasse aufdringliche Werbung, es gibt sie ohnehin schon überall.“ (Reddit-User PurpleDillyDo)

„Ja, bitte Xbox, wir brauchen solche Werbung wirklich nicht gleich in dem Moment, wenn wir unsere Konsole einschalten.“ (Reddit-User RealJoeCracker)

„Das überschreitet definitiv eine Grenze.“ (Reddit-User TK-366)

Alle wichtigen Infos zur Xbox Series X|S stellen wir euch in unserem Video vor:

