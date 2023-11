Assassin’s Creed Mirage: Nach erheblichen Fan-Protesten knickt Ubisoft ein

Nachdem Assassin’s-Creed-Fans lautstark wegen eines „Features“ in Mirage protestiert haben, ist Ubisoft nun schließlich eingeknickt: Das erhoffte Update steht bereits in den Startlöchern.

Assassin’s Creed Mirage lässt euch bald Chromatic Aberration abstellen

Der eine oder andere hat es vielleicht schon einmal in den Grafikeinstellungen eines Spiels gesehen – einen Schalter für Chromatische Aberration. Dabei handelt es sich um einen Grafikeffekt, der zum Realismus der Grafik beitragen soll. Tatsächlich handelt es sich um einen aus Filmen bekannten Linsenfehler, bei dem Kanten von Objekten am äußeren Rand des Bildes leicht verfärbt (rot und blau) dargestellt werden.

Sicherlich kann darüber gestritten werden, ob die Grafik mit chromatischer Aberration hübscher oder hässlicher ist. Was die Fans von Assassin’s Creed Mirage jedoch nicht verstehen, ist, dass es im Spiel keine Möglichkeit gibt, den eigentlichen Grafikfehler abzustellen. Wie SioVern es auf Reddit ausdrückt:

„Können wir bitte mit dem chromatischen-Aberrations-Mist aufhören? (...) Ich bin ein VFX Supervisor, der in der Filmindustrie arbeitet. Lasst mich euch sagen, dass chromatische Aberration nicht nur nichts ist, das zum ‚Realismus‘ beiträgt, sondern stattdessen etwas ist, das wir händeringend aus jedem Film und jeder TV-Show zu entfernen versuchen. Es ist ein Linsendefekt, der nichts zur Zuschauererfahrung beiträgt, sondern sie nur schmälert.“

Die lang anhaltende Kritik der Fans zahlt sich jetzt wohl doch aus: IGN zufolge hat sich jemand vom offiziellen Ubisoft-Community-Team auf Discord gemeldet und bestätigt, dass der Entwickler an einer Lösung für das Problem arbeitet. Demzufolge soll Ende Oktober ein Update in den Release gehen, durch das die chromatische Aberration in Assassin’s Creed Mirage standardmäßig ausgeschaltet sein soll. Im Menü wird außerdem ein Button hinzugefügt, mit dem ihr den Effekt wieder einschalten könnt (Quelle: IGN).

Assassin’s Creed Mirage ist am 5. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und für den PC erschienen (bei Amazon ansehen).

