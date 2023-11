Ubisoft lässt euch ab sofort bis zum 06. November 2023 kostenlos Anno 1800 spielen. Wer noch nicht weiß, was er übers Wochenende zocken soll, kann die Zeit nutzen, um in den Strategie-Hit gratis reinzuschnuppern. Zudem ist das Aufbauspiel in diesem Zeitraum auch noch stark reduziert.

Anno 1800 Facts

Anno 1800 kostenlos spielen: Ubisoft startet Gratis-Aktion

Ubisoft hat soeben eine coole Aktion für alle Strategie- und Aufbau-Fans gestartet. Zwischen dem 02. und 06. November um 10 Uhr dürft ihr Anno 1800 komplett kostenlos spielen. Das Grundspiel steht in diesem Zeitraum über Ubisoft Connect, den Epic Games Store und Steam kostenlos zum Download bereit. Neben den Singleplayer-Inhalten erhalten alle Spieler auch Zugriff auf den Koop- und PvP-Modus. Wer also will, kann Anno 1800 auch zusammen oder gegeneinander mit Freunden spielen (Quelle: Ubisoft).

Wer während der kostenlosen Testphase Gefallen an dem Spiel findet, kann sich Anno 1800 im Aktionszeitraum auch zu einem deutlich günstigeren Preis sichern. Denn in allen Stores sind das Spiel und die zahlreichen DLCs aktuell im Angebot.

Für alle Konsolenspieler: Auch ihr könnt Anno 1800 bald gratis ausprobieren, müsst euch jedoch eine Woche länger gedulden. Die kostenlose Testphase auf der PS5 und der Xbox Series läuft vom 9. November bis zum 13. November 2023.

In der Anno-Reihe ist es eure Aufgabe, die Welt zu besiedeln und eure Städte florieren zu lassen. In Anno 1800 verschlägt es euch dabei zum ersten Mal in das 19. Jahrhundert:

Anno 1800 - Launch Trailer

Was macht den Reiz am Aufbauspiel aus?

Anno 1800 richtet sich vor allem an Fans von Aufbauspielen, die es gerne etwas ruhiger angehen lassen. Euer kleines Dorf wächst nicht über Nacht zu einer riesigen Metropole heran – bis es so weit ist, werden etliche Stunden ins Land gehen. Der zugrunde liegende Gameplay-Loop bietet einen hohen Grad an Komplexität und motiviert Spieler, auch über einen längeren Zeitraum am Ball zu bleiben.

Nach und nach erweitert ihr auf diese Weise euren Einfluss auf die malerische Inselwelt des Spiels. Anno 1800 bietet zudem ein erstaunliches Maß an spielerischer Freiheit und genau deswegen auch einen großen Wiederspielwert. Für Genre-Fans ist Anno 1800 auf jeden Fall eine Empfehlung wert – alle anderen sollten dem Spiel aber ebenfalls eine Chance geben. Zumal der Strategie-Hit ja noch bis zum 06. November 2023 kostenlos gespielt werden kann.