Steam-Hit: Neues Strategie-RPG zaubert sich in die Charts

Pünktlich zum Release-Termin kann ein brandneues Strategie-RPG in den Steam-Charts auf sich aufmerksam machen. Das Fantasy-Sequel For the King 2 steigt auf der PC-Plattform direkt in der Bestseller-Liste ein.

Das strategische Fantasy-RPG For the King hat sich seit seinem Release 2018 eine treue Fan-Gemeinde auf Steam aufgebaut und kann auf eine sehr positive User-Wertung stolz sein. Nun schickt sich der Nachfolger For the King 2 an, dieses Kunststück fünf Jahre später zu wiederholen und die Fantasy-Community zu begeistern.

For the King 2: Taktisches RPG startet auf Steam durch

In For the King 2 findet ihr euch in der Fantasy-Welt von Fahrul wieder, die von der tyrannischen Königin Rosomon unterdrückt wird. Ihr könnt euch entweder alleine oder mit bis zu drei Freunden zusammentun, um ihrer Schreckensherrschaft ein Ende zu setzen. Dafür erwartet euch beim Gameplay wie bereits beim Vorgänger ein spannender Genre-Mix aus taktischem RPG, Tabletop- und Roguelite-Elementen mit prozedural generierten Maps und rundenbasierten Kämpfen. Ihr könnt euch zu Beginn des Abenteuers euren Charaktere aus zwölf verschiedenen Klassen auswählen, die allesamt ihre eigenen Stärken und Schwächen besitzen.

Schaut euch hier den Trailer zu For the King 2 an:

For the King 2: Announce Trailer

Auf Steam startet das neue Fantasy-RPG am 2. November 2023. Zum Release gibt es wie auf der Plattform üblich einen Rabatt von 10 Prozent – ihr könnt euch For the King 2 also aktuell für 22,49 Euro statt 24,99 Euro schnappen.

For The King II IronOak Games

Steam-Bestseller: Strategisches Fantasy-RPG klettert in die Charts

In den Steam-Charts macht For the King 2 bereits zum Veröffentlichungstermin auf sich aufmerksam und klopft an den Top 10 an. Für die Spitze reicht es allerdings noch nicht ganz, dort thronen aktuell noch Schwergewichte wie zum Beispiel Counter-Strike 2, Call of Duty und Cyberpunk 2077. Ebenfalls weit oben findet sich das Open-World-Remake Ark: Survival Ascended, das sich trotz mittelmäßiger Bewertungen offensichtlich gut verkauft. (Quelle: Steam)

