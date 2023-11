Xbox-Kracher: Knallharter Weltkriegs-Shooter stark reduziert

Für Xbox-Besitzer gibt es gerade ein tolles Angebot abzustauben. Der Zweite-Weltkriegs- und erbarmungslose Shooter Hell Let Loose ist im Xbox-Online-Shop jetzt mit einem attraktiven Rabatt ausgestattet.

Hardcore-Shooter stark reduziert im Xbox-Shop

Das Xbox-Spieleangebot hat aktuell einige Schnäppchen zu bieten. Darunter befindet sich auch der extrem fordernde Shooter Hell Let Loose, der seinen regulären Preis von 44,99 Euro auf günstige 29,24 Euro rabattiert hat.

Das Spiel erschien im Oktober 2021 für die Xbox Series und genießt auf Metacritic einen starken Score von 84 auf der Microsoft-Konsole. Im Querschnitt aller Plattformen kommt er auf einen Score von 79. (Quelle: Metacritic)

Wie unser Eindruck von Hell Let Loose zum Start war, lest ihr in unserem ausführlichen Test:

Falls ihr physische Exemplare bevorzugt, könnt ihr euch Hell Let Loose bei Amazon ansehen:

Sold Out Sales & Marketing Hell Let Loose - [Xbox Series X] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2023 12:03 Uhr

Das erwartet euch in Hell Let Loose

Hell Let Loose bietet euch neun berühmte Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs an der Westfront, darunter Carentan, Omaha Beach und Foy. Ihr stürzt euch in riesige Schlachten mit je 50 Spielern pro Seite. Es warten 14 spielbare Rollen in Infanterie, Aufklärung oder Panzerdivision.

Ressourcenmanagament und eine dynamische Front sorgen zudem für eine Abhebung von klassischen Multiplayer-Shootern mit schnellen Matches und erfordern somit mehr taktisches Denken und Teamwork, um die Sektoren der Schlacht für sich zu gewinnen. Hier wird also klar auf mehr Realismus gesetzt, was den Shooter herausfordernd macht.

Schaut euch hier den Xbox-Trailer zu Hell Let Loose an, um einen Eindruck vom Gameplay zu bekommen:

Hell Let Loose: Xbox-Launch-Trailer

Wenn ihr euch den Shooter jetzt ebenfalls mit Rabatt schnappen wollt, könnt ihr dies noch bis zum 6. November 2023 im Xbox-Online-Shop tun.

