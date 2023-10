Meistgewünscht auf Steam: Hype-Shooter schnappt sich jetzt die Spitze

Aktuell trendet ein Shooter auf Steam und versammelt damit vor offiziellem Release nicht nur Hunderttausende Spieler, sondern schnappt sich jetzt auch noch die Spitze der meistgewünschten Spiele der Valve-Plattform.

Steam Facts

Steam-Spieler fiebern Release von Shooter entgegen

Nachdem Starfield und Party Animals das Feld der am meisten gewünschten Steam-Spiele mit ihren Releases geräumt haben, verweilte Hades 2 – der Nachfolger des Roguelike-Hits Hades – einige Zeit an der Spitze der Liste. Doch jetzt hat ein kommender Shooter den Thron übernommen: The Finals. (Quelle: SteamDB)

Der Multiplayer-Shooter hat bereits in einer früheren Beta für Spieleranstürme auf die Server gesorgt und ist auch mit seinem aktuell laufenden Playtest sehr erfolgreich. In Spitzenzeiten rennen bis zu 267.000 Spieler dem Shooter die Bude ein.

THE FINALS | Open Beta | PC und Konsolen | Oct 2023

The Finals überzeugt die PC-Spieler

Offenbar sind die Tausenden PC-Spieler auf Steam mit der offenen Beta des FPS sehr zufrieden und befördern ihn sogleich auf ihre Wunschliste.

In The Finals nehmt ihr in Teams an einer virtuellen Kampfspielshow teil, in der ihr dem Publikum ein großes Spektakel bieten müsst – und dadurch Ruhm und Sponsoren erlangt. Neben den typischen Elementen eines First-Person-Shooters gibt euch The Finals die Möglichkeit, die Umgebung zu eurem Vorteil auszunutzen. Werft Abrissbirnen auf eure Gegner oder reißt einfach gesamte Gebäude unter ihnen ein.

Wenn ihr selbst noch kostenlos in The Finals reinspielen wollt – die aktuelle Beta-Phase läuft noch bis zum 5. November. Momentan findet sogar ein Event statt, das für passende Halloween-Stimmung sorgt.

THE FINALS Embark Studios

Wann erscheint The Finals? Aktuell ist noch kein konkretes Release-Datum für The Finals angesetzt, die Steam-Shopseite verrät lediglich, dass es bald verfügbar sein wird. Wenn The Finals endlich erscheint, wird es allerdings für alle kostenlos spielbar sein.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.