Nach Starfield-Launch: Chaotisches Koop-Game ist jetzt meistgewünschtes Steam-Spiel

Starfield hat einen raketenhaften Start auf Steam hingelegt – kein Wunder, war es doch seit Ewigkeiten das meistgewünschte Spiel der Plattform. Jetzt hat es diesen ersten Platz mit Release geräumt und überlässt ihn einem chaotischen Koop-Game, das auch schon bald erscheint.

Für Starfield könnte es nicht besser laufen – in den Verkaufscharts räumt es ab, die Spielerzahlen auf Steam explodieren und auch die Wertungen stimmen soweit. Doch jetzt fiebern die Steam-Spieler einer gänzlich anderen Art von Spiel entgegen.

Starfield gibt die Wunschlisten-Krone auf Steam ab

Lange Zeit thronte Starfield als meistgewünschtes Spiel der Plattform Steam ganz oben. Mit Release wird die Krone jetzt allerdings an den bisher Zweitplatzierten weitergereicht – an Party Animals. Wie SteamDB zeigt, haben ganze 470.000 Spieler das Game auf ihrer Wunschliste. Was ist das für ein Spiel?

Party Animals Recreate Games

In Party Animals schnappt ihr euch eure Freunde und kloppt euch gegenseitig auf die Nase. Das Ganze wird durch die eingesetzte realistische Physik-Engine im Spiel besonders lustig. Es schlägt damit in eine ähnliche Kerbe wie das ebenfalls beliebte Gang Beasts oder Human: Fall Flat.

Das besonders Niedliche: Ihr schlüpft in allerlei flauschige Kreaturen, wie Kätzchen, Hündchen oder Häschen. Für die Harten ist auch ein zähnefletschender Dino dabei – nein Spaß, er ist auch niedlich.

Gespielt wird lokal oder online im Koop und ihr habt die Möglichkeit euch auf verschiedenen Maps auf 100 verschiedene Arten und Weisen mit Waffen wie Baseballschlägern, Bratpfannen und Lollipops zu vermöbeln.

Schaut euch hier einmal den Trailer zu Party Animals an:

Party Animals - Official Console Announce Trailer

Party Animals ist schon bald spielbar!

Falls ihr eure Freunde jetzt auch verprügeln wollt und euch fragt, wann der Spaß denn endlich erscheint, haben wir gute Neuigkeiten! Trotz des Top-Wunschlisten-Platzes müsst ihr nicht mehr allzu lange auf Party Animals warten. Das chaotische Game erscheint schon am 20. September auf PC via Steam und Xbox One sowie Xbox Series.

