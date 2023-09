Steam-Überflieger: Mega-RPG zieht an allen vorbei – ciao, GTA und CoD

Unter den meistgespielten Games von Steam tummeln sich meist die üblichen Verdächtigen, wie Counter-Strike, Dota 2 und Apex Legends. Eine Rollenspiel-Neuerscheinung kann es jetzt fast mit diesen ganz großen Fischen aufnehmen und lässt andere Dauerbrenner wie GTA oder Call of Duty gleich mit Release glatt hinter sich.

Für viele dürfte es keine Überraschung sein, aber die große Rollenspiel-Hoffnung Starfield ist gerade der große Gewinner. Nicht nur bei den Verkaufscharts schnappt sich das Sci-Fi-Epos die Steam-Krone, jetzt kann es mit Early-Access-Release gleich den nächsten Meilenstein einfahren.

Starfield stiehlt (fast) allen die Show

Die großen Vorbestellerzahlen von Starfield haben es schon vermuten lassen, aber jetzt haben wir klare Gewissheit – Starfield mutiert auf Steam zum echten Überflieger. Erst seit der Nacht vom 1. September dürfen Rollenspiel-Hungrige in das Game von Bethesda reinspielen und haben das auch in riesigen Scharen getan.

Schaut man sich das Ranking der meistgespielten Games der Valve-Plattform auf SteamDB an, sehen wir, dass Starfield sich jetzt schon den aktuell sechsten Platz schnappt. Im 24-Stunden-Peak hat es mit 234.502 gleichzeitigen Spielenden eine knappe Viertelmillion Menschen vor dem Bildschirm versammelt – beeindruckend.

Aktuell residieren nur die üblichen Spitzenreiter Counter-Strike, Dota 2, Apex Legends, PUBG: Battlegrounds und Baldur’s Gate 3 davor. Andere Steam-Lieblinge wie CoD oder GTA 5 werden dafür mit Leichtigkeit hinter sich gelassen.

Wie ihr ohne lästige Störungen Starfield spielen könnt, zeigt dieses Video:

Ohne Game Pass und Xbox: Das sind nur die Steam-Zahlen!

Das besonders Beeindruckende an dieser mächtigen Zahl ist, dass es nicht einmal alle Spielenden des RPGs umfasst, da ein erheblicher Anteil wohl eher auf der Xbox Series X oder im Gaming-Abo von Microsoft selbst – dem Game Pass – unterwegs ist.

Zudem wird ein großer Batzen an Spielern erst mit offiziellem Release am 6. September loslegen. Den Early Access können sich nur Besitzer der Premium-Edition leisten – und diese schlägt mit gewaltigen 99,99 Euro zu Buche. Die Steam-Zahl zeigt also nur einen Bruchteil der gesamten Weltraum-Abenteurer von Starfield.

Ob sich der Kauf für euch lohnt, verraten übrigens die ersten Reviews, die wir in diesem Artikel zusammengefasst haben:

