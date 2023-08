Dreister geht's nicht: Dieb klaut Trophäe auf der Gamescom

Normalerweise sollte man denken, dass sich auf einer Veranstaltung wie der Gamescom Menschen darüber freuen, wenn Entwickler für ihre Spiele ausgezeichnet werden. Doch offenbar war dieses Jahr jemand anwesend, dem die Trophäe besser gefallen hat als das eigentliche Spiel.

AK-xototl: Das beste Indie-Game der Gamescom 2023

Für das Indie-Studio 2Awesome Studio und den Publisher Playstack ist die Gamescom in diesem Jahr definitiv ein Grund zu feiern. Für ihr Shooter-Game „AK-xolotl“ erhalten sie die Auszeichnung für das beste Indie-Game 2023. Vom Prinzip her mutet es wie eine Abwandlung von „The Binding of Isaac“ an. Die Entwickler haben einen Trailer des Spiels präsentiert und ebenso eine spielbare Demo vorgestellt.

Den Trailer könnt ihr hier anschauen:

Zudem ist die Demo auf Steam bereits verfügbar:

AK-xolotl 2Awesome Studio

Dreister Diebstahl erschüttert die Entwickler

Über ihre Trophäe haben sie sich allerdings nicht sehr lange freuen können, denn diese ist plötzlich verschwunden und nicht mehr auffindbar. Irgendjemand scheint sich damit während der Präsentation unbemerkt aus dem Staub gemacht zu haben. Der Publisher Playstack hat daraufhin eine Botschaft auf Twitter an den Dieb verfasst und bittet ihn, die Trophäe zurückzugeben.

Den Post sehr ihr hier:

Wörtlich schreiben sie:

An die Person, die unsere Auszeichnung für das beste Indie-Game auf der Gamescom gestohlen hat: Es ist noch nicht zu spät, sie wieder zurückzugeben. Die Entwickler haben so viel Zeit in die Demo für dieses Event gesteckt, bitte ruiniere diesen Moment nicht für sie. Sollte jemand die Trophäe (unten) erspähen, wendet euch bitte an uns.

Die Frage in der Hinsicht ist: Was möchte ein Mensch potentiell mit dieser Auszeichnung anstellen? Ob jemand sie einfach nur schön fand oder tatsächlich eine böswillige Absicht dahintersteckt, bleibt fraglich. Für viel Geld wird sie vermutlich nicht zu verkaufen sein, da diese Trophäe einen rein symbolischen Wert besitzt. Ebenso merkwürdig ist es, dass niemandem aufgefallen ist, dass jemand mit dieser Auszeichnung unter dem Arm über die Messe gelaufen ist. Bleibt zu hoffen, dass die Entwickler ihren wohlverdienten Preis doch noch zurückbekommen.

Für Aufruhr anderer Art hat dieses Jahr der Streamer LetsHugo auf der Gamescom gesorgt, der ganz im MontanaBlack-Stil kurzzeitig für eine Massenansammlung gesorgt hat. Mehr dazu in diesem Artikel:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.