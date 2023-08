Glorreicher Steam-Start: Sci-Fi-Strategiespiel zieht PC-Spieler in seinen Bann

Für Sci-Fi-Fans bietet Steam mit Neuzugang Desynced ganz frisches Futter. Das neue Strategie-Spiel trifft bei der Community den richtigen Nerv und legte somit einen wirklich starken Start auf der Valve-Plattform hin. Neben dem Topseller-Erfolg kann es sich zudem hohes Lob der Spieler verdienen.

Seit dem 15. August 2023 haben Strategie-Fans auf Steam ein neues Highlight zu bestaunen. Das Sci-Fi-Spiel Desynced ist ab sofort in der Early-Access-Phase auf der PC-Plattform verfügbar und überzeugt die Spieler bereits jetzt mit seinem komplexen und herausfordernden Base-Building-Gameplay.

Desynced: Neuer Sci-Fi-Hit begeistert Strategie-Fans auf Steam

In Desynced strandet ihr auf einem euch unbekannten Planeten und müsst die KI eures Raumschiffs dazu nutzen, um euch eine funktionierende Basis aufzubauen. Dazu könnt ihr jede Bot-Einheit selbst programmieren und somit die Abläufe ideal automatisieren. Indem ihr das Scripting für eure Maschinen einstellt, könnt ihr Ressourcen erschließen und verwalten, Strom erzeugen und ein beeindruckendes Logistik-Netzwerk errichten.

Schaut euch hier den Trailer zu Desynced an:

Desynced: Offizieller Trailer

Das komplexe Sci-Fi-Spiel sorgt in der Steam-Community bereits zum Early-Access-Start für jede Menge Begeisterung. Nach den ersten 455 abgegebenen Stimmen steht Desynced bei einer sehr positiven Wertung auf der Plattform.

Steam-Bestseller: Sci-Fi-Strategie-Hit schlägt in den Charts ein

Desynced darf sich auf Steam über einen mehr als gelungenen Auftakt freuen, denn das Sci-Fi-Strategie-Spiel stieg direkt in den Top 10 ein. Zum Release belegte es sogar Platz 8 in der Bestseller-Liste und setzte sich somit einen Platz vor das vielversprechende Mittelalter-Aufbau-Spiel Sengoku Dynasty. Besser schnitten in erster Linie nur richtig große Namen ab, darunter Cyberpunk 2077, Starfield, Counter-Strike: Global Offensive und Baldur’s Gate 3. (Quelle: Steam)

