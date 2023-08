Ein brandneues Aufbau-Survival-Spiel im mittelalterlichen Japan sorgt auf Steam für Wirbel. Sengoku Dynasty steigt zum Release weit oben in den Bestseller-Charts ein, doch die Bewertungen sind aktuell noch sehr gespalten.

Steam Facts

Der neue Survival-Aufbau-Hit Sengoku Dynasty spielt im mittelalterlichen Japan und dürfte als Gesamtpaket für viele Gamer äußerst interessant sein. Kurz nach dem Start der Early-Access-Phase am 10. August 2023 landet das Spiel von Entwickler Superkami auch gleich weit oben in den Steam-Charts – doch die Bewertungen lassen momentan noch einiges zu wünschen übrig.

Sengoku Dynasty: Aufbau-Spiel hat auf Steam noch Potenzial nach oben

Auf dem Papier klingt Sengoku Dynasty wie ein Traum für viele Steam-Fans: Das Setting im mittelalterlichen Japan sieht faszinierend aus und der Gameplay-Mix aus Aufbau-Simulation und Survival-Elementen in der First- und Third-Person-Perspektive lässt die Herzen zahlreichere Gamer höher schlagen. Ihr müsst in der Open World euer eigenes Dorf gründen, nach und nach weiter entwickeln und könnt somit euer ganz eigenes Vermächtnis schaffen.

Schaut euch hier den Trailer zu Sengoku Dynasty an:

Sengoku Dynasty - Official Cinematic Trailer

Während die Hoffnungen für Sengoku Dynasty in der Community riesig sind, befindet sich das Spiel aktuell noch in der Early-Access-Phase – und damit gehen einige Performance-Probleme einher. Aktuell hat das Spiel nach knapp 300 abgegebenen Stimmen nur eine ausgeglichene Wertung. Spieler mit negativen Erfahrungen kritisieren in erster Linie nervige Ruckler und Ladeprobleme.

Glücklicherweise sollte die Performance im Laufe der Early-Access-Phase vom Entwickler ausgebessert werden – und dann hat das Spiel eine Menge Potenzial, wie bereits 63 Prozent positive Bewertungen anklingen lassen. Wenn ihr euch Sengoku Dynasty jetzt schon einmal genauer anschauen wollt, könnt ihr euch das Survival-Aufbau-Spiel auf Steam momentan für 22,94 Euro statt 26,99 Euro sichern. Der Release-Rabatt gilt noch bis zum 17. August 2023.

Sengoku Dynasty Superkami

Steam-Bestseller: Survival-Aufbau-Hit knackt die Top 3

Dass die Erwartungen für Sengoku Dynasty riesengroß sind, zeigt sich an einem großartigen Steam-Start – nur einen Tag nach dem Release landet das Aufbau-Spiel bereits auf Platz 3 der Bestseller-Charts und muss sich somit nur Counter-Strike: Global Offensive und Baldur’s Gate 3 geschlagen geben.

Erst vor Kurzem hat auf Steam ein charmantes Survival-Game die Community überrascht:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.