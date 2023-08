Ein 26 Jahre alter Kultklassiker bekommt ein Remaster für moderne PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie für Nintendo Switch und PC. Es gibt nicht nur technische Verbesserungen, sondern sogar komplett neue Inhalte.

Shooter-Fans können sich auf die Rückkehr eines echten Kultklassikers freuen. Während der Quakecon 2023 hat Bethesda eine überarbeitete und erweiterte Version von Quake 2 veröffentlicht. Der Ego-Shooter aus dem Jahr 1997 und handelt von einem Krieg zwischen der Menschheit und Cyborg-Aliens.

Das Remaster für Quake 2 ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC verfügbar. Zusätzlich ist es auch im Xbox Game Pass enthalten. Die Liste der Verbesserungen und Features kann sich ebenfalls sehen lassen:

Bis zu 4K-Auflösung (variiert je nach Plattform)

Widescreen-Auflösung

Aufpolierte Modelle

Verbesserte Gegner-Animationen und detaillierteres Gemetzel

Geschärftes und wiederhergestelltes KI-Verhalten

Überarbeitete Zwischensequenzen, dynamische und farbige Beleuchtung, Anti-Aliasing und Tiefenschärfe

Der originale Heavy-Rock-Soundtrack von Sonic Mayhem und mehr

Online-Multiplayer und Koop-Unterstützung

Die neue Version von Quake 2 kostet auf allen Plattformen 9,99 Euro. Wer Quake 2 bereits auf GOG oder Steam besitzt, erhält das Remaster kostenlos. Davon könnten sich Rockstar Games und Take-Two ruhig eine Scheibe abschneiden. Die Neuauflage von Red Dead Redemption ist immerhin kein Remaster, sondern nur ein Port für PS4 und Switch und kostet trotzdem 50 Euro.

Schaut euch hier den Trailer für die Neuauflage von Quake 2 an:

Quake 2: Offizieller Trailer

Für PlayStation, Xbox, Switch und PC: Das ist neu in Quake 2

Das Remaster von Quake 2 wird nicht nur technisch verbessert. Mit dabei ist auch eine brandneue Erweiterung. In „Call of the Machine“ erwarten euch 29 Kampagnenlevel und eine neue Multiplayer-Deathmatch-Map. Zusätzlich ist auch der N64-Port enthalten. Die Version für die Nintendo-Konsole zeichnet sich durch einige Missionen aus, die damals nicht im Original enthalten waren (Quelle: Bethesda)

Multiplayer und Koop-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Das Remaster unterstützt Crossplay sowie lokalen Splitscreen-Multiplayer für vier Spieler auf Xbox One, Nintendo Switch, PS4 und PS5. Auf PC und Xbox Series X|S könnt ihr sogar zu acht antreten. Hoffentlich ist euer Bildschirm dafür groß genug.