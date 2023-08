59,99 Euro, 99,99 Euro oder 119,99 Euro – so viel Geld müsst ihr hierzulande je nach PS-Plus-Abo-Stufe einmal im Jahr für Sonys Online-Abo ausgeben. Ein türkischer PS5-Spieler hat nun aber den Vogel abgeschossen. Er hat auf einen Schlag sein Abo bis 2050 verlängert und dafür umgerechnet 418 Euro gezahlt. Sein Grund: Er will sparen.

PS5-Spieler abonniert PS Plus bis 2050

Wenn etwas gerade im Angebot ist, kauft man gerne mal etwas mehr davon – quasi als Vorrat. Schließlich spart man auf diese Weise auch bares Geld. Ein türkischer PS5-Spieler hat dieses Konzept auf sein laufendes PS-Plus-Deluxe-Abo angewendet und hat dabei vielleicht etwas über die Stränge geschlagen.

Wie Reddit-Nutzer BassInternational550 in seinem Post erklärt, habe der nicht näher benannte Spieler kurzerhand sein Abo bis zum 6. August 2050 verlängert. Das Jahresabo für PS Plus Deluxe kostet ihn 460 Türkische Lira. Entsprechend musste der Spieler auf einen Schlag 12.420 Türkische Lira zahlen – das entspricht nach aktuellem Währungskurs umgerechnet 417,75 Euro. Immerhin hat der PS5-Spieler jetzt ein paar Jahre Ruhe. Die nächste automatische Abbuchung erfolgt voraussichtlich erst in 27 Jahren.

Gut zu wissen: PS Plus Deluxe entspricht im Weitesten unserem PS Plus Premium – verzichtet jedoch auf die Cloud-Streaming-Funktion. Hierzulande ist die zusätzliche Abo-Stufe nicht verfügbar.

PS5-Spieler vermutet PS-Plus-Preiserhöhung

Doch warum hat der PS5-Spieler ein so langes Abonnement abgeschlossen? Laut dem Reddit-Post, um damit Geld zu sparen. Der Spieler geht anscheinend davon aus, dass der Preis von PS Plus ansteigen wird, sei es durch die anhaltende Inflation der Türkischen Lira oder aber eine allgemeine Preiserhöhung seitens Sony.

Um dieser aus dem Weg zu gehen, hat er sich letztendlich dazu entschieden, jetzt schon sein Abo für die nächsten 27 Jahre abzuschließen.

In den Kommentaren fragen sich derweil die Leute, ob es PS Plus überhaupt noch in 27 Jahren geben wird. Aktuell scheint der Online-Service immerhin in einer kleinen Krise zu stecken. Sollte Sony sich tatsächlich dazu entscheiden, sein Abo-Modell für die PlayStation irgendwann in den nächsten 27 Jahren zu beenden, bleibt zudem die Frage, ob sie dem türkischen PS5-Spieler den Restbetrag ausbezahlen oder ihn anderweitig entschädigen werden.