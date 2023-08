Xbox-Fans mussten etwas mehr als ein Jahr warten, doch nun ist das großartige Sci-Fi-Abenteuer Stray endlich auch im Microsoft-Store erhältlich – und der PS5-Liebling setzt sich direkt an die Spitze der Bestseller-Charts.

Für viele PlayStation- und PC-Gamer war Stray 2022 eines der besten Spiele des Jahres – Xbox-Besitzer gingen aber bis jetzt leer aus. Seit dem 10. August 2023 ist der stimmungsvolle Sci-Fi-Hit endlich auch auf der Microsoft-Konsole verfügbar und entpuppt sich dort sofort als echter Bestseller.

Stray: Xbox-Community stürzt sich auf PlayStation-Hit

In Stray spielt ihr eine Katze, die in einer post-apokalyptischen Welt einen Weg zurück zu ihren Artgenossen finden will. Dafür müsst ihr durch von Robotern bewohnte Siedlungen streifen und könnt einigen von ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen. Das Spiel begeistert die Community seit dem Release mit seiner melancholischen Atmosphäre, malerischen Grafik, herzerwärmenden Story und natürlich dem niedlichen Protagonisten auf vier Pfoten.

Schaut euch hier den Trailer zum Xbox-Release von Stray an:

Stray: Trailer für den Xbox-Release

Im Xbox-Store könnt ihr euch jetzt endlich auch von den Qualitäten des fantastischen und mehrfach ausgezeichneten Abenteuers überzeugen – und bis zum 18. August 2023 könnt ihr euch Stray noch mit einem 20-Prozent-Rabatt zum Release schnappen. Derzeit kostet das Sci-Fi-Game nur 23,99 Euro statt 29,99 Euro.

Xbox-Charts: Sci-Fi-Abenteuer krallt sich den Spitzenplatz

Wie sehr Xbox-Fans auf Stray gewartet haben, zeigt sich aktuell in den Bestseller-Charts. Hier kann sich der Sci-Fi-Hit direkt zum Release den ersten Platz sichern. Spiele wie Homefront: The Revolution, Call of Duty: Modern Warfare 3 und Remnant 2 können dagegen nicht ankommen. Auch FIFA 23 ist trotz eines satten Rabatts von über 50 Euro keine echte Konkurrenz. (Quelle: Xbox)

Arbeitet Xbox möglicherweise an einer neuen Konsole? Ein wildes Gerücht beschäftigt die Community:

