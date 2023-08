Ironmace, das Studio hinter dem Steam-Überraschungs-Hit Dark and Darker, kämpft nach wie vor in einem Rechtsstreit um die Rückkehr zu Valves Plattform. Auf der tummeln sich inzwischen allerdings dreiste Klone des Spiels, bei denen Fans besser Vorsicht walten lassen sollten.

Steam Facts

Steam-Warnung: Macht einen Bogen um Dark-and-Darker-Klon

Aktuell versucht das koreanische Indie-Studio Ironmace den Überraschungs-Hit Dark and Darker auf eigene Faust an die Fans zu bringen. Da ein Steam-Release aufgrund des Urheberrechtsstreites mit Publisher Nexon aktuell nicht möglich ist, vertreibt Ironmace das Spiel selbst und startete kürzlich in eine Early-Access-Phase, die ohne eine große Plattform wie Steam aber einige Einschränkungen mit sich bringt.

Parallel zum Early-Access-Start tauchte auf Steam ein sehr ähnliches Spiel mit dem Namen Greed is Good auf. Zwar ist ein Spiel mit demselben Spielprinzip wie Dark and Darker grundsätzlich kein Problem, doch ist Greed is Good in Sachen Setting, Grafik und Benutzeroberfläche dem Spiel von Ironmace überaus nahe.

Schaut euch hier ein Gameplay-Video zu Greed is Good an:

Betrachtet man die Hintergründe des Spiels, ist Vorsicht geboten. Der Entwickler mit dem Namen The Fool’s Studio ist bisher noch nie in Erscheinung getreten. Es gibt keine Website und außer einem spärlichen YouTube-Kanal keine Social-Media-Präsenz. Es ist nicht nachvollziehbar, wer hinter diesem Spiel steckt. In der Community-Diskussion auf der Steam-Seite wird mit wenigen ominösen Betrugsvorwürfen um sich geworfen. (Quelle: Steam).

Weitere verdächtige Klone auf Steam

Zwar ist es falsch, jedes einem anderen Spiel ähnelnde Projekt unter Generalverdacht zu stellen, doch ist es nach einem Überraschungserfolg wie Dark and Darker häufiger zu beobachten, dass billige und eilig zusammengezimmerte Kopien erfolgreicher Spiele den Markt fluten. Hier geht es fast immer um das schnelle Geld, manchmal sogar um Betrug.

Ihr erkennt solche Fälle häufig an der offensichtlich schlechten Qualität, der Tatsache, dass die Entwickler hinter diesem Spiel kaum bis gar keine Online-Präsenz haben und ihr nur schwer nachvollziehen könnt, von wem das Spiel überhaupt stammt. Zeit ist ebenfalls ein Faktor, denn diese Spieler entstehen meist eilig in wenigen Monaten nach dem Erfolg des Vorbildes.

Ein weiteres Beispiel nennt sich einfach nur Dark und ist auch erst seit Kurzem auf Steam zu finden. (Quelle: Steam). Ihr werdet hier das gleiche Muster wie bei Greed is Good finden, zwar besitzt Dark eine eigene Website, dafür aber auch mehr Betrugsvorwürfe in der Community-Diskussion.

Vermutlich waren das weder die ersten noch die letzten Dark-and-Darker-Klone, wohl angemerkt, dass, sollte Ironmace gegen Nexon verlieren, Dark and Darker selbst rein rechtlich eine Art Kopie sein könnte. Eine Entscheidung steht in diesem Fall noch aus. Unterm Strich sind Spieler gut damit beraten, bei den genannten Spielen und ähnlichen Projekten vorsichtig zu sein.