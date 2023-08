Dark and Darker war ein echter Überraschungs-Hit auf Steam, wurde aber wegen einiges Rechtsstreit vorerst von Valve vor die Tür gesetzt. Entwickler Ironmace lässt euch nun wieder zocken, doch die Lösung ist nicht perfekt.

Ex-Steam-Liebling Dark and Darker startet eigenen Early Access

Dark and Darker bewies Anfang des Jahres, dass ein Extraction Shooter das Schießen eigentlich gar nicht braucht. Der PvP-Dungeon-Crawler vom koreanischen Indie-Studio Ironmace war ein echter Hit auf Steam und überzeugte mit seinem düsteren Fantasy-Setting und spannenden Gameplay. Ein Urheberrechtsstreit mit dem Publisher Nexon führte jedoch zum Rauswurf bei Steam und langen Gesichtern bei den Fans.

Als temporäre Lösung bot Ironmace das Spiel als Torrent-Download an, doch seit dem 7. August 2023 befindet sich das Spiel in einer eigenen Early-Access-Phase. Ironmace verkauft das Spiel jetzt direkt über die eigene Website und über einen Store namens Chaf Games. (Quelle: Ironmace). Dark and Darker hat jetzt einen eigenen Launcher namens Blacksmith. Das Studio arbeitet weiter daran, das Spiel auch zurück auf Steam zu bringen.

Preis, Ingame-Shop und andauernder Rechtsstreit

Die Selbstvermarktung und auch das Bereitstellen eigener Online-Services hat seinen Preis. Das ist wörtlich zu nehmen, denn schon die Standard-Version von Dark and Darker kostet im Early Access 35 US-Dollar, also knapp 32 Euro. Eine Gründer-Edition kann für umgerechnet 45 Euro gekauft werden. Ein weiteres Problem sind Einschränkungen bei den Features, ein Ingame-Voice-Chat kann aktuell zum Beispiel noch nicht angeboten werden.

Der Trailer aus der ersten Alpha zu Dark and Darker:

Dark and Darker – Alpha Playtest Teaser

Die Early-Access-Ankündigung hat außerdem einen Ingame-Shop im Schlepptau. Das Indie-Studio braucht verständlicherweise Geld, nicht nur um die Testphase zu bestreiten und das Spiel weiterzuentwickeln, sondern auch um den Rechtsstreit mit dem großen Publisher Nexon fortführen zu können.

Für Fans der ersten Stunde ist es sicher eine tolle Nachricht, Dark and Darker wieder spielen zu können. Der neue und doch recht hohe Preis, der unbekannte koreanische Store, von dem einige Spieler auf dem offiziellen Discord sogar abraten und ein weiterer Launcher sind allerdings keine sehr starken Argumente, neue Spieler anzulocken.

Der neue Ingame-Shop ist bei Spielern grundsätzlich ein schwieriges Thema. Über all dem schwebt die Möglichkeit, dass Ironmace den Rechtsstreit mit Nexon verliert, was im schlimmsten Fall das Ende für Dark and Darker bedeuten könnte.