Baldur’s Gate 3 ist auf Steam eingeschlagen wie eine Bombe. Das Rollenspiel von Larian Studios bricht Rekorde und macht PC-Spieler glücklich. Die Entwickler machen jetzt aber klar, dass Fans ihre Erwartungen für die Zukunft zurückschrauben sollten.

Baldur’s Gate 3 auf Steam: Spielerzahlen explodieren

Der Hype um Baldur’s Gate 3 ist ansteckend. Das giantische Rollenspiel kann nach drei Jahren Early Access jetzt seinen Release feiern. Die Reviews können sich sehen lassen und die Fans sind ganz aus dem Häuschen. Das spiegelt sich vor allem in den Spielerzahlen auf Steam wieder.

Baldur’s Gate 3 erreicht dort einen Spitzenwert von 814.666 Spielern. Die Fans katapultieren das Rollenspiel damit auf den 9. Platz der meistgespielten Steam-Spiele aller Zeiten. Damit schlägt es Spiele wie Apex Legends, Valheim, Fallout 4 und GTA 5. Im Vergleich der 24-Höchstwerte sieht es sogar noch besser aus: Baldur’s Gate 3 landet hier auf dem zweiten Platz und wird nur von Counter-Strike: Global Offensive geschlagen (Quelle: SteamDB).

Schaut euch hier den Launch-Trailer für Baldur’s Gate 3 an:

Baldur's Gate 3: Launch-Trailer

Larian Studios: Nächstes Spiel wird kleiner

Entwickler Larian Studio dürfte mit dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 mehr als zufrieden sein. Trotzdem müssen Fans ihre Erwartungen anpassen. Im Interview mit Bloomberg verrät CEO Swen Vincke, dass sein nächstes Spiel vermutlich deutlich kleiner ausfallen wird. So würde er auf keinen Fall erneut sechs Jahre an einem einzigen Spiel arbeiten wollen. Bei all dem Hype rund um Baldur’s Gate 3 scheint dem Studio-Chef sogar eher mulmig zumute zu werden. Ihm gefalle die Rolle des Underdogs (Quelle: Bloomberg).

Fans sollten also zunächst kein Baldur’s Gate 4 erwarten. Glücklicherweise hat das kürzlich erschienene Rollenspiel mehr als Genug Inhalte, um Spieler für eine lange Zeit zufriedenzustellen. Immerhin erwarten euch mehr als 17.000 Enden und 174 Stunden an Zwischensequenzen. Spoiler: In einer davon gibt es Bären-Sex. Langeweile scheint also ausgeschlossen.

