Baldur’s Gate 3 ist da und die ersten Testberichte fluten die Gaming-Community. Wenngleich die meisten davon noch keine Zahlenwertungen verteilen, weil das Spiel einfach so massig groß ist, zeigt sich doch ein starker Ersteindruck.

Baldur's Gate 3 Facts

Baldur’s Gate 3: Das beste CRPG, das jemals entwickelt wurde?

Der Hype zum Release des riesigen CRPGs Baldur’s Gate 3 erreichte in den letzten Tagen einen neuen Höhepunkt, der auf Steam gerade am Überkochen ist: Gestern erreichte Baldur’s Gate 3 den 2. Platz der am meisten gespielten Steam-Spiele (Quelle: Steam), obwohl viele Sofortkäufer sicher noch dabei sind, das 122 GB große Spiel überhaupt zu downloaden.

Alle wollen wissen, ob Baldur’s Gate 3 wirklich so verrückt und gut ist, wie es der Hype versprochen hatte. Die erste Antwort darauf haben frühe Testberichte auf YouTube wie auch in geschriebener Form – und wir fassen für euch die Meinung der Reviewer zusammen. Spoiler: Nicht nur die Spieler sind begeistert, sondern auch die Reviewer. Womöglich erwartet euch hier wirklich ein Rollenspiel vom Feinsten.

Schaut in den offiziellen Launch-Trailer zu Baldur’s Gate 3:

Baldur's Gate 3: Launch-Trailer

Review-Spiegel zu Baldur’s Gate 3

Im Folgenden listen wir euch die markantesten Zitate aus den frühen Testberichten zu Baldur’s Gate 3 auf, wobei wir versuchen, positive wie auch kritische Meinungen einzubinden.

Gamestar: „ Baldur’s Gate 3 hat alles, was wir lieben , und davon viel zu viel.“ (Test wird noch fortgesetzt)

, und davon viel zu viel.“ (Test wird noch fortgesetzt) Metro GameCentral: „Es wird ziemlich knapp werden, und wir haben noch nicht entschieden, ob Baldur’s Gate 3 eine 10/10 bekommt , aber der Fakt, dass das überhaupt eine Frage ist, sollte euch einen Hinweis darauf geben, wie gut das Spiel ist.“ (Test wird noch fortgesetzt)

, aber der Fakt, dass das überhaupt eine Frage ist, sollte euch einen Hinweis darauf geben, wie gut das Spiel ist.“ (Test wird noch fortgesetzt) GamesRadar+: „Momentan reicht es, zu sagen, dass sich Baldur’s Gate 3 so anfühlt, als hätte Larian es geschafft, das Unmögliche möglich zu machen . Es ist eine komplette, jahrelange Pen-and-Paper-Rollenspiel-Kampagne, die wunderschön und originalgetreu realisiert wurde, und das auf eine Art, die jedem Detail vor euren Augen Leben einhaucht.“ (Test wird noch fortgesetzt)

. Es ist eine komplette, jahrelange Pen-and-Paper-Rollenspiel-Kampagne, die wunderschön und originalgetreu realisiert wurde, und das auf eine Art, die jedem Detail vor euren Augen Leben einhaucht.“ (Test wird noch fortgesetzt) Screenrant: „Baldur’s Gate 3 ist in seinem Umfang beeindruckend und die besten Momente im Spiel sind wahrlich unvergesslich, aber einige frühe Probleme mit dem Maßstab deuten eine wacklige Erfahrung an .“ (Test wird noch fortgesetzt)

.“ (Test wird noch fortgesetzt) Attack of a Fanboy: „Baldur’s Gate 3 schockt mich mit der immensen Freiheit in der Anpassung des Charakters, in den Entscheidungen und in deren Konsequenzen, und es schockt mich mit den überzeugenden Geschichten, die auf der Mikro- wie auf der Makroebene erzählt werden, gemeinsam mit den exzessiven Gameplay-Möglichkeiten.“ (Test wird noch fortgesetzt)

Die ersten Testberichte zu Baldur’s Gate 3 fallen extrem positiv aus und loben Größe, Freiheit, Gameplay sowie die Geschichte des Spiels in den Himmel. Mehrere Reviews sprechen davon, dass Baldur’s Gate 3 das beste CRPG aller Zeiten sein könnte. Derweil lobt Gamestar auf YouTube die Controller-Unterstützung der PC-Version des Spiels und weist darauf hin, dass sich Baldur’s Gate 3 immersiver mit dem Controller anfühlt (Quelle: YouTube).

Einzig der Testbericht von Screenrant nennt einen Kritikpunkt hinsichtlich des immensen Maßstabs des Spiels. Dem ersten Eindruck zufolge gibt es ein paar Unstimmigkeiten hinsichtlich der Reaktionen von NPCs auf Ereignisse, wobei ein NPC manchmal dasselbe Ereignis mehrmals kommentiert (Quelle: Screenrant).

Baldur's Gate 3 Larian Studios

Alle hier aufgezählten Testberichte sind derweil noch vorläufig. Das heißt, kaum jemand hatte bis jetzt die Zeit, Baldur’s Gate 3 in seiner Fülle zu erleben. Für einen kompletten Testeindruck müsst ihr euch also noch ein paar Tage gedulden. Baldur’s Gate 3 ist am 3. August 2023 für den PC erschienen und wird am 6. September auf der PS5 in den Release gehen. Eine Version für Xbox Series X|S wird vermutlich erst 2024 erscheinen.