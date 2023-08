Der Release von Baldur's Gate 3 könnte sich für die Xbox Series X|S noch eine ganze Weile verzögern. Das Problem ist dabei aber ein technisches.

Update vom 04. August: Baldur's Gate 3 wird wahrscheinlich erst 2024 für Xbox Series X|S erscheinen, da das Spiel noch für die weniger leistungsstarke Xbox Series S angepasst werden muss. Wie der Communications Director vom Studio Remedy jetzt andeutet, ist das wohl eine Heidenarbeit – und womöglich musste Baldur's Gate 3 bereits in der Entwicklung wegen der Xbox zurückstecken:

„Ich spüre Larians Schmerz wegen der Xbox Series S. Da geht es nicht nur darum, 'ein bisschen am Ende zu optimieren‘. LOL. Naaah. Man muss sich der technischen Limitationen schon am Anfang der Entwicklung bewusst sein. Niemand will daran denken, wenn man ein Spiel zu entwickeln beginnt, wenn noch alles möglich ist.“

Baldur’s Gate 3: Die Xbox ist der große Verlierer

Um das Ganze einmal aufzudröseln: Baldur's Gate 3 erschien am 3. August 2023 auf dem PC und am 6. September 2023 soll es auf der PS5 erscheinen. Die Xbox-Series-Version soll auch irgendwann kommen, allerdings hat Entwickler Larian Studios diesbezüglich schlechte Nachrichten: Wahrscheinlich kann Baldur’s Gate 3 erst im Jahr 2024 auf der Xbox Series X|S in den Release gehen.

Auf Twitter gibt der Director of Publishing von Larian Studios einen Einblick in den Entwicklungsprozess der Xbox-Version von Baldur’s Gate 3:

„Wir sind weit weg davon, exklusiv zu sein; wir haben gar keinen Exklusivitäts-Deal, der uns davon abhält, auf der Xbox zu erscheinen. Das Problem ist eine technische Hürde. Wir können das Splitscreen-Feature nicht entfernen, weil wir dazu gezwungen sind, Gleichheit auf den Konsolen zu bieten, und deswegen versuchen wir weiterhin, es zum Laufen zu bringen.“

Das Problem, wie er weiterhin erklärt, sei die Xbox Series S, bei der die Splitscreen-Funktion derzeit noch nicht stabil sei. Weil das auf der Xbox Series S noch nicht funktioniert, muss auch die Xbox Series X auf den Release warten. Und der dürfte sich noch eine ganze Weile hinziehen. Erst Ende diesen Jahres will sich Larian wieder mit einem Update zur Xbox-Version melden. Demnach ist ein Release im Jahr 2024 am wahrscheinlichsten.

Wird Baldur’s Gate 3 auf der Nintendo Switch erscheinen?

Vor etwa drei Jahren sprach der Gründer von Larian Studios über einen eventuellen Switch-Release von Baldur’s Gate 3 (Quelle: Nintendo Voice Chat auf YouTube). Dabei erwähnte er, dass das Studio keinen Switch-Release plant, er aber niemals ‚nie‘ sagen möchte. Vielleicht könnte ein Switch-Release für das große Rollenspiel möglich werden, sobald die neue Switch-Konsole erscheint – aber das ist nur eine Vermutung, fest steht da noch nichts.