Microsoft verkauft jetzt offiziell Ersatzteile für seine Xbox-Controller im hauseigenen Store. Anleitungen und Video-Guides gibt es ebenfalls. Bei Sony sucht man bei der PlayStation ein solches Programm bislang vergebens.

Xbox Series X Facts

Microsoft startet Xbox-Reparaturprogramm

Das Thema Nachhaltigkeit haben sich viele Unternehmen auf die Fahnen geschrieben. Auch Microsoft ist inzwischen dazu übergegangen, seine eigenen Treibhausgas-Emissionen und die seiner Kunden zu reduzieren. So aktualisieren sich Windows-PCs und Xbox-Konsolen inzwischen vorrangig außerhalb der Nutzungszeiten, wenn ins Stromnetz besonders viel emissionsarme Energie eingespeist wird.

Doch auch die Vermeidung von Elektroschrott ist ein wichtiges Thema bei Microsoft – und somit auch die Reparatur von alten Geräten. Vor Kurzem etwa hat sich das Unternehmen dazu bereit erklärt, Ersatzteile für einige seiner Surface-Produkte anzubieten. Nun geht man den nächsten Schritt und bietet auch Komponenten für die Xbox-Controller an.

Auf der amerikanischen Webseite von Microsoft können Kunden nun folgende Ersatzteile für den aktuellen Xbox Wireless Controller und den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 bestellen:

obere Gehäusehälfte in den Farben Weiß und Schwarz

Komplettes Set an Ersatz-Buttons

Input-Motherboard mit USB-C-Anschluss+

Hauptplatine mit Vibrationsmotoren

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.08.2023 13:45 Uhr

Die Ersatzteile kosten je nach ausgewählter Komponente und Controller-Modell zwischen umgerechnet rund 18 Euro bis 55 Euro. Neben den Ersatzteilen selbst bietet Microsoft seinen Nutzern auch eine ausführliche PDF-Anleitung für den Austausch der Teile an (Quelle: Microsoft). Und wem das nicht reicht, kann sich auch die beiden passenden Video-Tutorials von Microsoft auf YouTube anschauen. Hier werden beide Controller Stück für Stück auseinandergenommen:

Auf der Suche nach passendem Zubehör, das eure Xbox noch besser macht? Diese Gadgets solltet ihr euch nicht entgehen lassen:

Das beste Zubehör für Xbox One und Series X Abonniere uns

auf YouTube

Xbox-Ersatzteile bislang noch nicht in Deutschland erhältlich

Deutsche Bastler müssen sich aktuell jedoch noch in Geduld üben. Wer auf den deutschen Webseiten von Xbox und Microsoft nach den Ersatzteilen sucht, geht leer aus. Aktuell scheinen die einzelnen Komponenten nur in Übersee von Microsoft angeboten zu werden. Wahrscheinlich wird man die Ersatzteile in ein paar Monaten jedoch in immer mehr Ländern verkaufen.

Bis dahin werden sich deutsche Xbox-Spieler weiterhin damit zufriedengeben müssen, dass sie ihre Ersatzteile auf eBay, bei Amazon oder in speziellen Online-Shops bestellen müssen. Da sollten Kunden jedoch darauf achten, dass sie die richtige Ware bestellen und der Verkäufer gute Rezensionen hat.