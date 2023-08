Schon bald können PlayStation-Fans Hand an die angekündigte PlayStation 5 Limited Edition rund um Spider-Man legen. Doch schon jetzt offenbart sich ein lästiges Problem, was an die Launch-Zeiten der Konsole erinnert: Gierige Scalper. Diese verscherbeln die verschiedenen Hardware-Produkte nämlich zu unverschämten Mondpreisen auf Ebay und Co.

Die Verfügbarkeit der PlayStation 5 hat spätestens seit Anfang des Jahres ein stabiles Niveau erreicht. Wer eine PS5 will, bekommt auch eine. Wie viele schmerzhaft wissen, war das lange nicht der Standard. Schuld waren nicht nur unzureichende Lieferketten von Sony, sondern auch lästige Scalper, die mit System auf Jagd nach den Konsolen gingen.

Spider-Man 2 ruft Scalper erneut auf den Plan

Und nun scheint die Jagd um die Sony-Konsole erneut loszugehen. Denn seit Ankündigung des Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition Bundle, ploppen neue unseriöse und überteuerte Angebote der Artikel auf Reseller-Seiten wie eBay auf (Quelle: eBay).

Das Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition Bundle wird hier bei eBay schon für knapp 1.300 Euro angeboten und ist damit fast doppelt so teuer wie die UVP! Regulär kostet die Konsole im besonderen Design knapp 660 Euro. (Bildquelle: eBay/spiderjam2007)

Dort verlangen Scalper teilweise das doppelte der UVP von PS5, PS5-Cover und DualSense-Controller. Und dabei sind die Produkte noch nicht einmal erschienen, die Scalper horten sie also nicht Zuhause. Sie verkaufen nur die Vorbestellung der begehrten Hardware.

Die Limited Edition rund um den Superheld wird erst am 1. September 2023 ausgeliefert. Spider-Man selbst wird im zweiten Teil der beliebten PlayStation-Reihe erst wieder am 20. Oktober durch die Häuserschluchten von New York schwingen – da ist der Release des Spiels.

PS5-Scalper sind maximal dreist

Das besonders Dreiste dieser Aktion ist, dass die auf eBay angebotenen PS5-Produkte zum aktuellen Zeitpunkt noch zur UVP sowohl bei Händlern wie MediaMarkt, als auch auf der offiziellen Shopseite von PlayStation selbst erhältlich sind. Ihr solltet also definitiv die Finger von den Scalper-Angeboten lassen und auf vertrauenswürdige Quellen zurückgreifen.

Der Controller ist noch bei MediaMarkt und auf der offiziellen PlayStation-Seite erhältlich. Die Konsole ist ebenfalls noch bei MediaMarkt oder im PlayStation-Shop verfügbar. Nur die Konsolen-Cover für die Digital Edition und die Laufwerk-Version sind komplett vergriffen.

Sony hat bereits verkündet, dass das Spider-Man-Design nur in begrenzter Stückzahl erhältlich sein wird. Das wird die Situation mit den Scalpern sicherlich noch verschärfen – sowie die Preise weiter nach oben treiben.