Sony hat dem kommenden PS5-Blockbuster Marvel’s Spider‑Man 2 einen neuen Trailer spendiert, der den Fan-Liebling Venom in den Mittelpunkt stellt. Die Community ist dementsprechend begeistert und kann den Release kaum noch abwarten.

Auf der Comic-Con in San Diego hat Sony Fans einen brandneuen Trailer für den kommenden Blockbuster Marvel’s Spider‑Man 2 kredenzt. Das Video präsentiert spannende Einblicke in die Handlung des langersehnten PS5-Spiels und heimst begeisterte Reaktionen von Fans ein – sowohl die Grafik und Atmosphäre als auch das Charakter-Design und Voice Acting werden mit Lob überschüttet.

PS5-Highlight: Fans feiern Trailer zu Marvel’s Spider‑Man 2

In dem neuen Story-Trailer zu Marvel’s Spider‑Man 2 rückt Sony das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Harry Osborn, Venom, Peter Parker, MJ und Miles Morales in den Mittelpunkt. Zwar taucht Bösewicht Kraven der Jäger ebenfalls kurzzeitig auf, doch der zerstörerische Einfluss des Symbionten scheint in dem kommenden PS5-Spiel eine größere und vor allem persönlichere Bedrohung für die Helden darzustellen.

Schaut euch hier den Trailer zu Marvel’s Spider‑Man 2 an:

Marvel’s Spider-Man 2: Story-Trailer

Auf YouTube reagiert die Community mit offener Begeisterung auf den neuen Trailer. Mittlerweile hat das Video bereits über 205.000 Likes und der Hype im Kommentar-Bereich darunter ist spürbar.

„Das fühlt sich wirklich wie Spider-Man an. Die Atmosphäre, die Stimmen, alles ist perfekt. Insomniac weiß, wie’s geht.“ (YouTube-User EldenLord)

„Ich kann einfach nicht aufhören, den Trailer immer wieder anzuschauen. Ich bin so aufgeregt auf dieses Spiel, es ist fast schon lächerlich.“ (YouTube-User stupertim4894)

„Etwas sagt mir, dass das ein Meisterwerk wird. Außerdem liebe ich auch die neuen Charakter-Modelle.“ (YouTube-User HulkVahkiin)

PlayStation 5: Sony stellt Spider-Man-Konsole vor

Marvel’s Spider‑Man 2 erscheint voraussichtlich am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PS5. Für echte Spider‑Man-Fans hat Sony auf der Comic-Con aber sogar noch ein weiteres Highlight ausgepackt – noch vor dem Release des Spiels kommt eine Special-Edition-PS5 im Spider-Man-Design auf den Markt, die ihr schon ab dem 28. Juli vorbestellen könnt.

