Gemäß Dokumenten der US Federal Trade Commission (FTC), die im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vorliegen, erwartet Microsoft die Veröffentlichung von zwei neuen PS5-Modellen.

PlayStation 5 Facts

PlayStation 5: Ankündigung von zwei neuen Modellen

Microsoft geht davon aus, dass Sony an der Entwicklung von zwei neuen PS5-Modellen arbeitet. Eine dieser Versionen soll noch in diesem Jahr erscheinen. Diese Informationen wurden aus den FTC-Unterlagen im Rahmen einer Verhandlung gewonnen (Quelle: US-Gericht).

Es wird berichtet, dass Sony in diesem Jahr eine PlayStation 5 Slim auf den Markt bringen wird. Microsoft hat bereits Vorstellungen über den Preis. Die Slim-Version soll genauso viel kosten wie die bestehende PS5 Digital Edition, die etwa 100 Euro weniger als die Standard-Edition kostet, also etwa 450 Euro (jetzt bei Amazon ansehen).

Der Xbox-Hersteller geht außerdem davon aus, dass Sony die Einführung einer PS5-Pro-Konsole plant – ein bereits offenes Geheimnis. Es gab bereits Gerüchte über ein neues PS5-Modell mit einem abnehmbaren Laufwerk, die laut Insider Gaming im September 2023 erscheinen soll. Ob diese Gerüchte zusammenhängen, ist unklar. Von Sony gibt es bisher keine offiziellen Aussagen zu diesem Thema.

Microsoft begründet diese Annahmen unter anderem mit Preissenkungen in Europa. Trotz der Rekordverkäufe wurde die PlayStation 5 in verschiedenen Ländern erheblich im Preis gesenkt. In Großbritannien zum Beispiel sind Konsolenpakete wie God of War Ragnarök, FIFA 23 und Call of Duty: Modern Warfare 2 bei PlayStation Direkt bis zum 31. Juli 2023 von £539,99 auf £479,99 reduziert worden. Dies hat zu Spekulationen geführt, dass Sony vor der Einführung eines neuen Modells alte Lagerbestände abbauen möchte (Quelle: Amazon).

Wer hat eigentlich die Nase vorn? Ihr habt da eine klare Meinung:

PS5 vs. Xbox Series: Wer hat die Nase vorne? Abonniere uns

auf YouTube

Xbox: Welche Pläne hat Microsoft für die Konsole?

Nicht nur PS-Fans, sondern auch Xbox-Fans warten gespannt auf Neuigkeiten zu kommenden Modellen. Während es bei der PlayStation wahrscheinlich ist, dass mindestens eine weitere Version erscheint, ist dies bei der Xbox fraglich. Xbox-Chef Phil Spencer hat kürzlich erklärt, dass ein Upgrade der Xbox Series X|S derzeit keine Priorität für Microsoft hat (Quelle: Bloomberg).

Es gibt jedoch eine Neuerung. Im letzten Monat kündigte Microsoft eine neue schwarze Version der Xbox Series S mit 1 TB Speicherplatz an. Dadurch haben Nutzer fast doppelt so viel Speicherplatz zur Verfügung.