Jetzt zuschlagen oder warten? Vor jedem Elektronikkauf stellt sich diese Frage. Im Fall der PlayStation 5 könnte sich etwas Geduld aber lohnen. In nur wenigen Tagen sollen Käufer ordentlich sparen können.

Es ist ein Bild, an das man sich noch gewöhnen muss: Regale voller PlayStation 5. Seit ihrem Launch war die neue Sony-Konsole quasi dauerhaft ausverkauft.

Ab 2023 hat sich die Lage aber deutlich verbessert. Ob online oder vor Ort im Elektronikgeschäft: Jeder kann sich mittlerweile ganz entspannt eine PlayStation 5 zulegen. Die vollen Lager scheinen für Sony nun aber zu einem Problem zu werden.

PlayStation 5 soll 100 Euro günstiger werden

Anders lässt sich die Verkaufsaktion, die bereits in Kürze beginnen soll, kaum erklären. In Spanien und Portugal soll die PlayStation 5 in der Disc-Version für nur noch 449,99 Euro verkauft werden, wie der bekannte Gamer Zuby Tech auf Twitter verraten hat. Das Angebot soll vom 1. bis 15. Juli 2023 gelten.

Damit wäre die PlayStation 50 Euro unter dem Original-UVP von 499,99 Euro und sogar 100 Euro unter dem aktuellen Verkaufspreis. Mitte letzten Jahres hat Sony den UVP beider PS5-Varianten um jeweils 50 Euro angehoben.

Ob Sony die PlayStation 5 auch in Deutschland im Preis senkt, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, ob auch die Digital-Edition im Aktionszeitraum günstiger angeboten wird. Wer auf der Suche nach einer PlayStation 5 ist, sollte zumindest die nächsten Tage aber mal abwarten. Im Idealfall spart man 100 Euro beim PS5-Kauf.

Nicht alle PS4-Spiele sind mit der PS5 kompatibel:

Dual-Sense-Controller: Nützliches Feature wird kaum genutzt

Eines der Highlight-Features der PlayStation 5 ist der Dual-Sense-Controller. Er ermöglicht feineres haptisches Feedback und auch eine Zielfunktion, mit der mittels Controller-Bewegungen (Gyro Aiming) statt mit Analog-Sticks gezielt werden kann. Zur Enttäuschung der PlayStation-5-Fans wird dieses Feature von Spielemachern aber kaum verwendet.