In den Switch-Charts könnt ihr euch derzeit einen brandneuen Simulator schnappen – und das zum absoluten Spottpreis. Der Truck Simulator: Heavy Cargo 2023 ist momentan schon für schlappe 99 Cent zu haben.

Obwohl der Truck Simulator: Heavy Cargo 2023 erst am 23. Juni 2023 erschienen ist, können sich Sim-Fans das Spiel jetzt schon für den absoluten Tiefpreis von 99 Cent im Nintendo eShop sichern. Ein Meisterwerk ist bei diesem Preis zwar nicht zu erwarten, doch immerhin hält sich das Risiko ebenfalls in Grenzen.

Truck Simulator: Heavy Cargo 2023 im Nintendo eShop stark reduziert

Im Truck Simulator: Heavy Cargo 2023 von Publisher GoGame Console könnt ihr euch als Lastwagenfahrer betätigen und mit mächtigen Karossen verschiedene Waren abholen und von Punkt A nach Punkt B befördern. Das Spiel bietet euch die Möglichkeit, aus verschiedenen LKWs auszuwählen sowie die Eigenschaften eures Trucks zu modifizieren. Bei der Lieferung eurer Fracht müsst ihr auf verschiedene Faktoren wie Verkehr, Benzinanzeige und die Müdigkeit eures Fahrers achten, um Erfolg zu haben.

Gewöhnlich kostet der Truck Simulator: Heavy Cargo 2023 im Nintendo eShop 8,99 Euro, doch aktuell könnt ihr euch die Simulation bereits für 99 Cent sichern und damit 88 Prozent sparen. Das Angebot gilt noch bis zum 6. Juli 2023.

Nintendo-Switch-Charts: Simulator knackt die Top 10

Mit dem spektakulären Rabatt schafft es der Truck Simulator: Heavy Cargo 2023 auf Platz 9 in die Nintendo-Switch-Charts und verdrängt damit sogar Mario Kart 8 Deluxe auf Rang 10. Weiter vorne tummeln sich dagegen andere große Namen wie Minecraft, Just Dance und FIFA 23. An der Spitze der Bestseller-Liste gab es zudem vor Kurzem eine Wachablösung – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom muss sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben, während Neueinsteiger Story of Seasons: A Wonderful Life auf Platz 1 klettert.

Skurrile Spiele-Hits sind auf der Nintendo Switch keine Seltenheit – selbst wenn sie sich nur mit Klopapier steuern lassen:

