Auf der Nintendo Switch ist das vermutlich verrückteste Spiel des Jahres gelandet. Um den kuriosen Hit Give Me Toilet Paper! zocken zu können, braucht ihr nicht nur eure Konsole, sondern auch eine Rolle Klopapier.

Auf der Nintendo Switch sorgt derzeit ein bemerkenswert skurriles Game für Furore. Das neu erschiene Indie-Spiel Give Me Toilet Paper! nutzt die Bewegungssteuerung eurer Joy-Cons auf einzigartige Art und Weise – allerdings könnt ihr den Parcours-Hit nur bewältigen, wenn ihr eine Rolle Toilettenpapier bei der Hand habt.

Give Me Toilet Paper: Switch-Spiel setzt auf kurioses Feature

In Give Me Toilet Paper! übernehmt ihr die Kontrolle über eine Rolle Toilettenpapier. Eure Mission ist es, unbeschadet durch einen Hindernisparcours zu kommen und am Ende bei einem Mann zu landen, der dringend etwas Klopapier benötigt.

Um das kuriose Spiel zu zocken, benötigt ihr jedoch nicht nur eure Switch, sondern auch eine echte Klopapierrolle, in die ihr euren Joy-Con legt und diesen im besten Fall für eine Extra-Portion Authentizität mit etwas Klopapier an Ort und Stelle haltet. Dann legt ihr die Joy-Con-Rolle auf ein Brett oder ein stabiles Stück Pappe und könnt per Bewegungssteuerung das Toilettenpapier durch das Labyrinth dirigieren.

Schaut euch hier den Trailer zu Give Me Toilet Paper! an:

(Quelle: takmiyazawa, YouTube)

Wenn ihr einem verzweifelten Mann schon immer einmal eine Rolle Toilettenpapier durch einen Hindernisparcours bringen wolltet – und seien wir ehrlich: wer träumt nicht davon? – dann könnt ihr euch Give Me Toilet Paper! jetzt für 4 Euro im Nintendo eShop sichern.

Nintendo Switch: Entwickler entwirft verrückte Steuerungsoptionen

Für Takahiro Miyazawa, den Entwickler von Give Me Toilet Paper!, ist die Steuerung per Klopapier keinesfalls der erste Ausflug in ungewöhnliche Spiele-Projekte. Bereits 2018 hat er auf einer Games-Messe zwei überaus skurrile Ideen vorgestellt – ein Spiel, das sich mit einer gigantischen Schere steuern lässt und ein weiteres, in dem Gamer eine Sprühflasche verwenden müssen. (Quelle: PCGamer)

In unserem Artikel zeigen wir euch 11 Features eurer Nintendo Switch, die ihr bestimmt noch nicht kanntet:

