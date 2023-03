Ende März wird Nintendo den eShop für zwei Konsolen schließen – für den 3DS und die Wii U. Bis dahin könnt ihr euch jetzt noch mit Spielen für die Plattformen eindecken, allerdings müsst ihr dabei einen wichtigen Hinweis beachten.

Nintendo Facts

Besitzer eines Nintendo 3DS und einer Wii U haben nur noch bis zum 27. März Zeit, um in dem jeweiligen eShop nach Spielen zu stöbern – danach können für die Konsolen keine digitalen Spiele mehr gekauft werden. Wenn ihr für die Plattform-Klassiker noch auf eine ausgedehnte Shopping-Tour gehen wollt, solltet ihr diese allerdings nicht bis zum letzten Tag herauszögern, denn in den Nintendo-Shops gibt es ein tägliches Ausgabelimit.

Nintendo schließt eShops von 3DS und Wii U

Wenn ihr euch noch einmal richtig in den Shops des 3DS und der Wii U austoben wollt, dann solltet ihr beachten, dass Nintendo ein tägliches Guthabenlimit implementiert hat – darauf weist ein Post von Reddit-User SenseiSearch hin. In den USA beträgt das Ausgabelimit pro Tag 200 US-Dollar, während ihr in Europa 250 Euro an Guthaben nicht übersteigen könnt. (Quelle: Nintendo)

Zugegeben, für diese Summe könnt ihr eine ganze Menge an Spielen für den 3DS und die Wii U bekommen, aber da es sich hierbei um die letzte Chance handelt, könnte es durchaus zu einigen umfangreicheren Last-Minute-Shopping-Touren kommen. Viele der Kommentare unter dem Reddit-Post lassen jedenfalls darauf schließen, dass Nintendo in den nächsten Tagen bis zur Schließung der Konsolen-eShops noch einiges an Umsatz erwarten darf.

In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr im eShop der Nintendo Switch sparen könnt:

So spart ihr mit den Nintendo Switch-Game-Coupons

Nintendo: Digitale Spiele bleiben euch erhalten

Nachdem die Pforten der eShops am 27. März geschlossen werden, bleiben euch die gekauften Spiele natürlich erhalten. Ihr habt danach wie zuvor die Möglichkeit, die Games herunterzuladen, könnt aber eben keine neuen digitalen Spiele für die Wii und den 3DS mehr kaufen.

Während es für den 3DS und die Wii U langsam zu Ende geht, wird es auf der Switch immer kurioser – ein brandneues Spiel könnt ihr jetzt mit einer Rolle Klopapier zocken:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.