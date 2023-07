Der DualSense-Controller hat einige starke Funktionen zu bieten – doch ein ganz besonderes Feature wird von vielen Publishern leider vernachlässigt. Dabei wünscht sich die Community sehnlich mehr Spiele mit Gyro-Aiming.

PS5-Feature: Spiele vernachlässigen Gyro-Aiming

Gyro-Aiming nutzt Sensoren im Controller, sodass ihr durch das Bewegen des Gamepads im Spiel zielen könnt und dafür nicht mehr ausschließlich den rechten Analogstick bemühen müsst. Der DualSense-Controller verfügt ebenso wie die Joy-Cons der Nintendo Switch über diese nützliche Steuerungsfunktion – doch nur wenige Spiele bieten Unterstützung für das Feature auf der PS5. Die Reddit-Community wünscht sich deswegen mehr Aufmerksamkeit für Gyro-Aiming.

Kostenloser PS5-Hit nutzt Controller-Funktion perfekt aus

Für Reddit-User Varisvuori ist es ein trauriges Versäumnis, dass die meisten PS5-Spiele keine Gyro-Aim-Funktionen unterstützen. Insbesondere nachdem der Nutzer das populäre Gratis-Games Astro’s Playroom gespielt hatte, darin zum ersten Mal mit dem Steuerfeature vertraut gemacht wurde und es direkt ins Herz geschlossen hatte. Kommentatoren weisen ihn daraufhin, dass es einige andere Spiele gibt, in denen Gyro-Aiming in den Einstellungen aktiviert werden kann – unter anderem God of War: Ragnarök und Horizon Forbidden West. Allerdings geben sie ihm gleichzeitig Recht, dass es bisher nicht weit genug verbreitet sei und mehr Spiele darauf setzen sollten.

„Ich war so glücklich als ich gesehen habe, dass God of War Ragnarök und Horizon Forbidden West Gyro-Aiming anbieten, das in den Optionen eingeschaltet werden kann. Hoffentlich gibt es bald mehr Spiele, die diese Möglichkeit bieten und sie noch vertiefen.“ (Reddit-User Melchiah_III)

„Seit ich mit Gyro Aim auf meinem Steam Deck spiele, kann ich keinen FPS mehr ohne zocken. Ich hoffe, dass das bald zum Standard wird.“ (Reddit-User APenWithNoInk)

„Leider gilt das für mehrere DualSense-Features. Astro hat sie präsentiert und danach kam nichts mehr.“ (Reddit-User bigpapijugg)

„Ich liebe Gyro-Aiming. Deathloop, HFW, Fortnite und Calisto Protocol sind nur ein paar wenige Spiele, die richtig davon profitieren.“(Reddit-User chriscorreacreates)

In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr den PS5-Controller auch am PC nutzen könnt:

