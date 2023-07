Was die Leistungsstärke angeht, ist die PS5 der PS4 in allen Belangen überlegen. Bei den nutzerfreundlichen Funktionen sieht dies jedoch etwas anders aus – die Community kritisiert jetzt ein Feature, das auf der alten PlayStation besser umgesetzt wurde.

Obwohl die PS5 in vielen Aspekten ganz klar eine Weiterentwicklung der PS4 darstellt, hat Sony nicht bei allen Features einen Fortschritt hingelegt. Ganz besonders nervt das die Community hinsichtlich der automatischen Update-Funktion für Spiele – denn wenn euer Game nicht mehr auf eurem Home Screen angezeigt wird, kümmert sich die PS5 nicht mehr selbstständig um die Updates.

Bei Spielen, die ihr demnach länger nicht mehr angefasst habt, erwartet euch beim Starten oft eine unschöne Überraschung: Ein neues Update muss heruntergeladen werden, was je nach Internetverbindung und Größe bekanntlich eine ganze Weile dauern kann und somit der Vorfreude auf das Spielen einen Dämpfer verpassen kann.

Dass die PS5 mit ihrem Auto-Update-Feature nur die kürzlich gezockten Games beachtet, sorgt in der Reddit-Community für Frust. Wie ein Post von Nutzer johndommusic zeigt, haben die meisten PS5-Besitzer verständlicherweise keine Lust darauf, vor dem Starten eines Spiels erst einmal auf langwierige Updates zu warten.

Ob dies bei der PS4 wirklich anders war und die Konsole tatsächlich alle installierten Spiele automatisch geupdatet hat, wird allerdings hitzig diskutiert – einige Spieler sind der Meinung, dass das Feature immer nur bei Games angewendet wurde, die innerhalb der letzten 30 Tage gestartet wurden. Allerdings sind sie sich darüber einig, dass die Funktion nicht verbessert wurde – und für manche Kommentatoren ist dies jedoch sogar nur die Spitze des Eisbergs, denn einige von ihnen bezeichnen das komplette User Interface der Konsole als Verschlechterung im Vergleich zur PS4.

„Ich wünschte, wir würden wenigstens einen Alle-Updaten-Button bekommen, um diesen Mist zu verhindern. Selbst wenn die Überprüfung dann 1-2 Minuten dauert. Ich will einfach nur meine Konsole morgens anmachen, Alle Updaten anklicken, 15 Updates in die Download-Schlange bekommen, die Konsole in den Ruhe-Modus versetzen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen und alle meine Spieler sind geupdatet.“ (Reddit-Nutzer CreatureWarrior)