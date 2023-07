Die PlayStation 5 erreicht den nächsten großen Meilenstein in ihrer Konsolenkarriere. Sony gibt jetzt die neuen Verkaufszahlen bekannt und bedankt sich gleichzeitig bei den Fans. Microsoft kann von solchen Erfolgen für die Xbox nur träumen.

Großer Meilenstein für PS5: CEO bedankt sich

PlayStation-CEO Jim Ryan verkündet einen großen Erfolg: Seit dem Launch der PS5 im November 2020 konnte Sony mehr als 40 Millionen Konsolen an den Gamer bringen. Dafür bedankt sich Ryan jetzt vor allem bei der Community.

Der CEO spricht außerdem über den Launch der Konsole, der inmitten der Corona-Pandemie erfolgte. Es habe viele Monate gedauert, bis sich Lieferketten normalisiert hatten und Sony den Bedarf an Konsolen endlich decken konnte. Jetzt seien die PS5-Vorräte allerdings gut gefüllt und die aufgestaute Nachfrage könne gedeckt werden. Passend dazu hat Sony gerade den Preis der PS5 für kurze Zeit reduziert.

Laut Ryan kann die PS5 inzwischen mit mehr als 2.500 Spielen Spielen locken. Laut einer Befragung der Community gehören zu den Top-Games große PlayStation-Hits wie das Remake The Last of Us Part 1 oder God of War: Ragnarök. Allerdings finden auch kleinere Spiele wie It Takes Two, Doki Doki Literature Club und Disco Elysium ihren Weg in die Liste (Quelle: Sony).

PS5 feiert Erfolge: Wie steht es um die Xbox?

Im direkten Vergleich wird jetzt immer deutlicher, dass die Xbox Series X|S nicht mit der PlayStation 5 mithalten kann. Anfang Juli hat Microsoft verraten, dass sich Xbox Series S und Xbox Series X zusammen etwa 21 Millionen Mal verkauft haben. Die Sony-Konsole ist also knapp doppelt so erfolgreich wie die viereckige Konkurrenz.

Die große Wende scheint also auszubleiben. Aus einem kürzlich erschienen Quartalsbericht geht hervor, dass die Konsolen-Verkäufe der Xbox im Vergleich zum Vorjahr niedriger ausfallen. Dafür kann sich Microsoft allerdings über einen Rekord an monatlichen aktiven Spielern freuen. Auch der Xbox Game Pass erfreut sich großer Beliebtheit.