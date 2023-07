Nach mehr als zweieinhalb Jahren verkauft Sony nun die erste Sonderedition der PS5. Diese richtet sich vor allem an Fans von Marvel’s Spider-Man. Die Konsole zeigt sich in einem neuen Gewand, auch der Controller darf sich über ein Redesign freuen. Unter der Haube ändert sich jedoch nichts. Für Fans, die bereits eine PS5 haben, hat Sony noch eine Überraschung parat. Das Ankündigungsvideo zur neuen Konsole könnt ihr euch ganz oben im Artikel anschauen.

PlayStation 5 Facts

Originalartikel:

Sony zeigt neue PS5 im Spider-Man-Design

Am 20. Oktober 2023 geht Marvel’s Spider-Man 2 an den Start – vorerst exklusiv für die PlayStation 5. Schon der erste Teil und der Nachfolger Spider-Man: Miles Morales entpuppten sich als echte Überraschungs-Hits für Sony. Entsprechend groß dürften die Erwartungen an den zweiten Teil der Reihe sein.

Das spiegelt sich auch in einem neuen PlayStation-Blogpost wider. In diesem kündigt Sony nämlich eine limitierte Sonderedition der PS5 mit Spider-Man-Design an. Sowohl die Konsole als auch der Controller haben einen neuen Anstrich spendiert bekommen – und das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Besondere Funktionen bieten die Konsole oder der Controller jedoch nicht – Sony hat lediglich das Design abgeändert. Das scheint die Fans jedoch nicht zu stören. Auf YouTube überschütten die Spieler Sony mit Lobpreisungen:

„Eines der besten Bundles, die ich jemals gesehen habe, wenn ich ehrlich bin.“ – r_thekingslayerx4352 „Okay, sie sieht einfach unglaublich aus.“ – bag00nga „Sie sieht wunderbar aus! Ich brauche sie jetzt“ – calfae01

Gut zu wissen: Sony legt der Sonderedition auch einen Download-Code für die Standard-Edition von Marvel’s Spider-Man 2 bei. Dieser kann aber verständlicherweise erst am 20. Oktober 2023 eingelöst werden.

Marvel’s Spider-Man 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.07.2023 11:45 Uhr

Wann und wo kann man die Spider-Man-PS5 bestellen?

Die PS5 im Spider-Man-Design können interessierte PlayStation-Fans ab dem 28. Juli 2023 über Sonys hauseigenen PlayStation-Shop vorbestellen. Die Konsole und der Controller sollen dann ab dem 1. September ausgeliefert werden – also über einen Monat vor dem Release des Spiels.

Neue PS5: Spider-Man-Cover und -Controller werden extra verkauft

Gute Nachrichten gibt es zudem für alle PlayStation-Fans, die bereits im Besitz einer PS5 sind und das neue Konsolen- und Controller-Design ebenfalls gerne hätten: Sony wird die Konsolen-Cover der Sonderedition separat verkaufen. Auch der Spider-Man-Controller wird einzeln verkauft.