Sony hat die neuen Gratis-Games für PS Plus im August bekannt gegeben. Damit bleibt euch nun nur noch kurze Zeit, um euch die Spiele aus dem Juli zu sichern – und eins davon solltet ihr auf keinen Fall verpassen.

Alan Wake Facts

Update vom 27. Juli 2023:

Ab dem 1. August könnt ihr euch als PS-Plus-Abonnenten wieder 3 neue Gratis-Spiele schnappen – kommenden Monat gibt es PGA Tour 2K23, Dreams und Death’s Door abzustauben. Somit habt ihr nur noch bis zum 31. Juli Zeit, um euch die Gratis-Games vom Juli zu sichern. Ganz besonders Alan Wake Remastered solltet ihr euch in der verbleibenden Zeit auf keinen Fall entgehen lassen. (Quelle: PlayStation)

Originalmeldung vom 29. Juni 2023:

Die neuen PS-Plus-Spiele sind offiziell: Sony hat bestätigt, dass sich Abonnenten im Juli Call of Duty: Black Ops Cold War, Endling – Extinction is Forever und Alan Wake Remastered gratis schnappen können – besonders letzteres Spiel ist ein Horror-Highlight, das ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet. (Quelle: PlayStation)

PS Plus: Alan Wake Remastered ist das Juli-Highlight

In dem Mystery-Horror-Hit Alan Wake schlüpft ihr in die Schuhe des namensgebenden Protagonisten, ein Autor mit einer schmerzhaften Schreibblockade, der sich plötzlich in einem übernatürlichen Alptraum wiederfindet. Wake muss diversen Kreaturen und seinen inneren Dämonen trotzen, um seine verschwundene Frau Alice in der ominösen Kleinstadt Bright Falls wiederzufinden.

Schaut euch hier den Ankündigungstrailer zu Alan Wake Remastered an:

Alan Wake Remastered – Ankündigungstrailer

Das Horror-Highlight von Entwickler Remedy erschien ursprünglich 2010 für die Xbox 360, bekam aber 2021 für die aktuellen Konsolen und den PC eine Remastered-Version. Diese bietet euch nicht nur aufgehübschte Grafik, Charaktermodelle und Umgebungen, sondern spendiert der PS5 auch noch Unterstützung für das haptische Feedback und die Adaptive Triggers des DualSense-Controllers.

PlayStation-Spieler bekommen Horror-Hit gratis

Alan Wake Remastered ist für Fans von Mystery-Horror-Spielen ein absolutes Muss – auf Steam hat das Original bei über 28.000 abgegebenen Stimmen eine sehr positive Bewertung, während das Remaster auf Metacritic ein Kritiker-Score von 79 und ein Spieler-Score von 8.0 erreicht. (Quelle: Steam / Metacritic)

Zusammen mit den anderen beiden Gratis-Games könnt ihr euch Alan Wake Remastered für die PS4 und PS5 ab dem 4. Juli 2023 sichern und euch somit schon einmal auf den Release des Sequels einstimmen – Alan Wake soll am 17. Oktober 2023 erscheinen.

Im PlayStation-Store findet ihr derzeit ein echtes Fantasy-Highlight stark reduziert:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.