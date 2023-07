Ja, es gibt ein neues Spiel von FromSoftware und es kann über Steam bereits vorbestellt werden. Die Fans scheinen es jetzt schon zu lieben, denn das Action-Game startet direkt in den weltweiten Topseller-Charts.

Armored Core VI: Fires of Rubicon Facts

Wird auf Steam gehypt: Armored Core 6 von den Dark-Souls-Entwicklern

Armored Core 6: Fires of Rubicon soll am 25. August 2023 erscheinen und kann jetzt über Steam vorbestellt werden. Und das machen die Fans bereits fleißig – immerhin ist das Spiel schon recht weit oben in den weltweiten Topseller-Charts (Quelle: Steam). Fans von FromSoftware haben lange auf einen sechsten Teil der Armored-Core-Reihe gewartet – eine Serie von FromSoftware, die nicht ganz so berühmt ist wie ihre Souls-Reihen.

In Armored Core 6: Fires of Rubicon steuert ihr einen anpassbaren, voll bewaffneten Mech, mit dem ihr actionreiche Kämpfe austragt. Für einen direkten Einblick ins Spiel lest euch unsere Preview zu Armored Core 6 durch.

Schaut in die 13-minütige Gameplay-Vorschau zu Armored Core 6:

Armored Core 6: Fires of Rubicon – Gameplay Preview

Darum geht es in Armored Core 6: Fires of Rubicon

Die Armored-Core-Reihe handelt vor allen Dingen von gewaltiger Action und explosionsträchtigen Mech-Kämpfen. Auch im sechsten Teil werdet ihr einen Mech steuern, der von einem Söldner auf einem weit entfernten Planeten gesteuert wird. Dort müsst ihr nach einer mysteriösen Substanz Ausschau halten, zu der ihr auf eurer Reise über den Planeten Hinweise finden werdet.

ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ FromSoftware Inc.

Im Kern von Armored Core 6 sind vertikal wie auch horizontal gewaltige Maps, durch die ihr mit eurem Mech fliegen könnt. Kämpfe gegen Mechs, Drohnen und andere Maschinen-Gegner wie auch Bosskämpfe gilt es zu gewinnen, wobei ihr von der Mobilität eures Mechs Gebrauch machen müsst. Ganz im Zeichen von FromSoftware müsst ihr verschiedene Taktiken bei unterschiedlichen Gegnern anwenden. Kurz: Erwartet jede Menge Mech-Action!

Armored Core 6: Fires of Rubicon erscheint am 25. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und für den PC.

