Auf Steam könnt ihr euch aktuell einen beliebten Sci-Fi-Geheimtipp völlig kostenlos schnappen. Das Roguelike Dungeon of the Endless kann exzellente Kritiken vorweisen – allerdings ist es nur noch für kurze Zeit gratis.

Als Sci-Fi-Fans könnt ihr euch jetzt über ein ganz besonderes Geschenk auf Steam freuen: Derzeit gibt es auf der PC-Plattform nämlich den Roguelike-Geheimtipp Dungeon of the Endless für lau – allerdings habt ihr nur noch bis zum 27. Juli 2023 Zeit, um euch das Spiel gratis zu sichern.

Dungeon of the Endless: Geheimtipp jetzt gratis auf Steam

In Dungeon of the Endless stürzt ihr mit einem Gefangenentransport auf dem Planeten Auriga ab und müsst feststellen, dass sich dort eine Siedlung der Alien-Spezies der Infiniten befindet. Um zu überleben, bleibt euch keine andere Wahl, als euch mit aller Macht einen Weg durch die unterirdische Anlage zu bahnen.

Schaut euch hier den Trailer zu Dungeon of the Endless an:

Dungeon of the Endless - The Good, the Bad & the Aliens

Dungeon of the Endless bietet euch starkes Roguelike-Gameplay: Ihr müsst euer Team sorgfältig auswählen, eure Basis mit limitierten Ressourcen schützen und immer weiter in die Alien-Anlage vordringen, wo ihr Wellen von Monstern beseitigen müsst. Seit seinem Release 2014 hat das Sci-Fi-Abenteuer knapp 12.000 Bewertungen gesammelt und steht aktuell bei einer sehr positiven Wertung. Gewöhnlich kostet Dungeon of the Endless von Entwickler Amplitude Studios 11,99 Euro – doch derzeit könnt ihr es euch gratis schnappen.

Dungeon of the ENDLESS™ AMPLITUDE Studios

Steam-Charts: Neues RPG begeistert Sci-Fi-Fans

Wenn euch der Sinn derzeit eher nach einem Sci-Fi-RPG als einem -Roguelike steht, lohnt sich zudem ein Blick in die Steam-Charts: Dort kann sich Remnant 2 bereits seit einer Weile in den Top 10 halten – und zum Release am 25. Juli 2023 schnappt sich das Sequel den zweiten Platz, direkt hinter Counter-Strike: Global Offensive.

Habt ihr mehr Lust auf Horror? Dann könnte euch auf Steam dieser skurrile Geheimtipp gut gefallen:

