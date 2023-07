Ein neues Adventure auf Steam will euren Verstand so richtig verdrehen: In Viewfinder könnt ihr die Realität der Spielwelt nach Belieben verändern.

Starker Steam-Auftakt: Viewfinder wird euren Verstand so richtig durchschütteln

Wenn ihr Superliminal oder Portal mochtet, so dürft ihr euch auf keinen Fall Viewfinder entgehen lassen: Das neue Rätsel-Adventure lässt euch die ingame-Welt mit Fotografien, Zeichnungen und anderem komplett neu gestalten. Die Mechanik basiert darauf, etwa eine Fotografie im Spiel vor euch zu halten und sie zu integrieren – bewegt ihr euch anschließend, seht ihr, dass sich das Foto plötzlich in einen dreidimensionalen Raum verwandelt hat.

Auf Steam stieg Viewfinder zum Release die Charts empor und sammelt fleißig sehr positive Reviews von Usern ein (Quelle: Steam).

Letztendlich ist es aber schwer zu erklären, wie verrückt Viewfinder ist. Ihr müsst es euch im Trailer selbst ansehen:

Viewfinder: Gameplay-Trailer

Viewfinder ist nicht nur ein Rätselspiel

In Viewfinder geht es darum, euch als Spieler eine immense kreative Freiheit über die Spielwelt zu verleihen. Indem ihr mit einer Kamera Motive festhaltet und diese erneut platziert, verändert ihr die 3D-Umgebung gänzlich nach euren Wünschen. Ob es euch also darum geht, von einem Ort zum nächsten zu kommen oder ob ihr die Welt bis in ihre Winkel erkunden wollt, bleibt ganz euch überlassen.

Ihr könnt Gemälde, Fotos, Zeichnungen und ingame-Desktop-Screenshots im Spiel finden und frei in die Welt integrieren. Sobald ein Bild platziert ist, wird es dreidimensional und fest: Ihr könnt in Bilder hineingehen, sie als Brücken nutzen oder Gegenstände aus den Bildern herausnehmen.

Durch die bizarre Mechanik öffnet sich das Spiel gänzlich eurer Kreativität: Es gibt absolut keine festgelegten Wege, die vorschreiben, wie ihr vorankommt – das alles bleibt euch allein überlassen. Mit 4-6 Stunden Spiellänge werdet ihr euch zwar nicht ewig in der Welt von Viewfinder verlieren können; dafür wird die Erfahrung aber ohne Frage einzigartig für jeden von euch sein.

Viewfinder ist am 18. Juli 2023 für PC und PS5 erschienen.