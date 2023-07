Samsung soll bald mit dem Galaxy S23 FE den langersehnten Nachfolger des legendären Galaxy S21 FE auf den Markt bringen. Vorab sind bereits viele Details durchgesickert, die die Vorfreude haben einbrechen lassen. Und mit den neuen Informationen wird es nicht besser.

Samsung Galaxy S23 FE gibt es auch mit Qualcomm-Chip

Das Galaxy S23 FE soll zwar eine Edition für Fans sein, doch irgendwie scheint Samsung die Wünsche der Anhänger nicht wirklich zu beachten. So soll in dem Smartphone der ungeliebte Exynos 2200 aus dem Galaxy S22 verbaut sein, der sowohl bei der Performance als auch Effizienz nicht überzeugt hat. Dabei gäbe es mit einem Snapdragon 8 Gen 2 oder 8+ Gen 1 bessere Prozessoren, die die Fans bevorzugen würden. Doch auch dazu kommt es nicht.

Zuvor wurde darüber spekuliert, dass Samsung das Galaxy S23 FE weltweit mit dem Exynos 2200 als Chip verkauft. Jetzt ist ein Modell mit einem Qualcomm-Prozessor aufgetaucht. Ein Grund zur Freude ist das aber nicht, denn laut WinFuture soll diese Ausführung nur in den USA auf den Markt kommen und es soll sich um den Snapdragon 8 Gen 1 handeln – also nicht das verbesserte Modelle.

Die normale Version des Snapdragon 8 Gen 1 wird von Samsung gefertigt und hat Hitzeprobleme. Der Prozessor dürfte mit Blick auf die Performance etwas besser sein als er Exynos 2200, doch die Hitzeentwicklung ist dabei auch deutlich höher. Samsung hat hier also in beiden Fällen die vermutlich schlechteste Option für das legendäre Smartphone für seine größten Fans gewählt.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S21 FE vor:

Der Preis wird entscheiden

Am Ende kommt es ganz stark darauf an, wie viel Geld Samsung für das Galaxy S23 FE verlangen wird. Mit dem im Vergleich zum Galaxy S23 (Test) etwas größeren Display und Akku und der gleichen Kamera könnte es trotz des Prozessor-Fails für Aufmerksamkeit sorgen, wenn der Preis stimmt. Das Galaxy S23 bekommt ihr schon für unter 700 Euro (bei eBay anschauen). Es muss also deutlich darunter angeboten werden.

