Was kann schon passieren, wenn ihr ein Kind an eure Konsole oder euren PC lasst? Nun, ihr könntet einfach alles verlieren.

The Elder Scrolls V: Skyrim Facts

Skyrim-Spieler ließ Sohn an seine Konsole heran

Da kann ja nichts passieren, wenn ihr ein Kind an euren PC oder eure Konsole lasst, richtig? Oder aber ihr verliert einfach mehrere Hundert Spielstunden auf einen Schlag – so ist es jedenfalls Reddit-Nutzer notangeblehuman passiert. Wie er auf Reddit berichtet, ließ er ein Kind an seine Xbox heran und bemerkte später, dass Skyrim komplett gelöscht wurde, samt Spielstände und allem anderen. Es war übrigens nicht das einzige Spiel, das den Löffel abgeben musste:

Scheinbar hat der 6-jährige Junge es irgendwie geschafft, nicht nur das Spiel zu löschen, sondern die Spielstände von der Konsole wie auch von der Cloud zu tilgen. Ziemlich beeindruckend eigentlich. Die Frage bleibt aber, ob er wusste, was er tat? Reddit-Nutzer notangeblehuman äußert sich dazu nicht, erklärt aber weiter unten im Thread, dass das Kind Skyrim nicht gespielt hat. Stattdessen entfernt es das Spiel vom Startbildschirm der Konsole aus.

Spiele löschen scheint Kindern Spaß zu machen

Mehrere Reddit-User erzählen im selben Thread ähnliche Geschichten. User melomelomelo- etwa regt sich direkt darüber auf, dass Kinder es stets auf das Löschen von Spielen abgesehen haben:

„Wie schaffen es Kinder IMMER, unsere Dateien zu löschen? Mein Bruder hat das mit einer ganzen Memory Card von einem Gamecube gemacht, als er so alt war. Meine Schwester hat meinen Cooking-Mama-Fortschritt neu gestartet. Macht echt Spaß.“ (Quelle: Reddit)

Ein anderer Nutzer erklärt direkt darunter, dass sein Sohn es geschafft hat, alle Spielstände von Mario Kart auf seiner Wii zu löschen. Er hatte das Spiel beinahe zu 100 Prozent durchgespielt.

In dem Reddit-Thread werden derart viele Beispielgeschichten aufgezählt, dass es fast etwas gruselig wird. Warum löschen Kinder vornehmlich die Spiele auf einer Konsole oder auf dem Handy? Was fasziniert sie so daran – und wie finden sie diese Optionen überhaupt? Es bleibt ein Mysterium, das vielleicht nie geklärt wird.