Microsoft krempelt den Xbox Game Pass um – nach 21 Jahren wird Xbox Live Gold eingestellt und durch den neuen Xbox Game Pass Core ersetzt. Bei Fans sorgt das vierklassige Game-Pass-Angebot nun aber für Verwirrung.

Mit Xbox Games Pass Core fügt Microsoft seinem Game-Pass-Aufgebot eine neue Option hinzu – das Angebot löst nach 21 Jahren Xbox Live Gold im September 2023 ab. Damit haben Xbox-Fans jetzt vier verschiedene Game-Pass-Varianten zur Verfügung – was in der Community durchaus für einiges an Verwirrung sorgt.

Xbox Game Pass: Microsoft bietet vier Optionen

Spielern stehen ab dem 14. September die folgenden vier Abos zur Auswahl: Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Konsole, Xbox Game Pass PC und Xbox Game Pass Ultimate. Die Abos unterscheiden sich entweder dadurch, wie umfangreich ihre Spiele-Bibliothek ausfällt – die neue Option Core bietet zum Start zum Beispiel nur 19 Spiele an – und ob sie auf der Xbox, dem PC oder beiden Plattformen genutzt werden können. (Quelle: Xbox)

In unserem Video vergleichen wir die Abo-Services von Xbox, PlayStation und Nintendo:

Auch Online-Features wie Multiplayer können mit den Abos genutzt werden – allerdings nur bei drei von vier. Xbox Game Pass Konsole ist der einzige Service, der dieses Feature nicht anbietet und auf Reddit sorgt genau dies für Unverständnis.

Xbox Game Pass Konsole fehlt wichtiges Feature

Zwar kostet Xbox Game Pass Konsole pro Monat 10,99 Euro – während Xbox Game Pass Core nur 6,99 Euro kostet – doch online zocken könnt ihr damit nicht. Im Subreddit der Xbox Series X|S hinterfragen Gamer nun genau diesen Umstand und kritisieren die ihrer Meinung nach unklare Kommunikation von Seiten Microsofts, die einige neue Nutzer durchaus überraschen könnte:

„Von dem Unternehmen, das euch Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S und Xbox Series X gebracht hat.“ (Reddit-Nutzer FederalAgentGlowie)

„Zu diesem Zeitpunkt sollte Core eigentlich nicht existieren. Für einen Euro mehr kannst du einfach Xbox Live in den Game Pass Konsole mit reinnehmen und fertig ist es. Allerdings, darüber hinaus sollte es Premium-Multiplayer nicht geben. Damit wäre das kein Problem mehr.“ (Reddit-Nutzer Born2beSlicker)

„In Wirklichkeit soll niemand Game Pass Konsole kaufen. Es existiert überhaupt nur, damit der Start-Preis niedriger aussieht.“ (Reddit-Nutzer functionallylazy)

