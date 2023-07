21 Jahre nach dem Start von Xbox Live Gold steht der Dienst nun vor dem Aus. Microsoft wird den Service in Xbox Game Pass Core umbenennen und dabei eine wichtige Änderung vornehmen.

Update vom 17. Juli 2023:

Microsoft hat die Game-Pass-Änderung bestätigt. Wie das Unternehmen auf der eigenen Website angekündigt, wird Xbox Live Gold im September in Xbox Game Pass Core umbenannt. Die monatlichen Games with Gold werden damit ebenfalls abgeschafft, doch an ihrer Stelle dürfen Abonnenten auf eine Auswahl an Game-Pass-Spielen zugreifen.

Die Änderung wird automatisch am 14. September 2023 vollzogen werden. An den Preisen soll sich nichts ändern. Ihre bereits gespeicherten Gratis-Games können Spieler ebenfalls behalten. (Quelle: Xbox)

Originalmeldung vom 17. Juli 2023:

2002 hat Microsoft für die Original-Xbox den Abo-Service Xbox Live Gold ins Leben gerufen. Über den Dienst durften Spieler unter anderem Online-Features nutzen. Ab 2013 gab es dazu auch noch Games with Gold – Abonnenten bekamen auf diesem Wege jeden Monat Gratis-Spiele wie bei PS Plus präsentiert. Laut einem Leak soll dies nun aber vorbei sein – dem Abo steht eine große Game-Pass-Änderung bevor.

Xbox Game Pass Core: Plant Microsoft Abo-Neuheit?

Laut einem mittlerweile wieder gelöschten Beitrag auf Windows Central plant Microsoft, Xbox Live Gold zeitnah in Xbox Game Pass Core umzubenennen. Die Namensbranding soll dabei aber nicht die einzige Änderung bleiben. Spieler sollen sich in Zukunft von den einzelnen monatlichen Gratis-Games bei dem Abo verabschieden müssen – stattdessen soll eine abgespeckte Game-Pass-Bibliothek zur Verfügung stehen.

Die Spiele-Auswahl soll rund 25 Spiele betragen – darunter Hits wie Forza Horizon 4, Grounded, Doom Eternal und Gears 5. Der Wechsel von Xbox Live Gold zu Xbox Game Pass Core soll dem Leak zufolge bereits am 1. September 2023 vollziehen – der Preis soll übrigens gleich bleiben. Das Jahresabo kostet 59,99 Euro. Allerdings gibt es von Microsoft bislang keine offizielle Stellungnahme dazu. (Quelle: purexbox)

Xbox: Game-Pass-Neuerung würde Sinn ergeben

Auch wenn eine offizielle Meldung zu dem neuen Game-Pass-Abo noch ausbleibt, scheint der Schritt auf den ersten Blick durchaus logisch – zumal es bereits seit letztem Jahr die Gerüchte gibt, dass Xbox Live Gold als Service in den Game Pass aufgenommen werden soll. Mit der Umbenennung könnte Microsoft in jedem Fall den Fokus noch weiter auf sein Aushängeschild Game Pass zentrieren und die angebotene Spiele-Bibliothek stärker in den Mittelpunkt rücken.

