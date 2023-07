Die Xbox Series X ist mittlerweile seit zweieinhalb Jahren auf dem Markt – Zeit für die Xbox-Community, ein Zwischenfazit zu ziehen. Überraschenderweise fällt das Urteil auf Reddit aus mehreren Gründen jedoch nicht sonderlich begeistert aus.

Auch wenn es schwer zu glauben ist: Der Release der Xbox Series X|S ist bereits zweieinhalb Jahre her. Grund genug, für die Xbox-Community auf Reddit, die aktuelle Microsoft-Konsole zu bewerten. Während das Zwischenfazit bei den Fans zwar nicht vernichtend ausfällt, fehlt bei vielen immer noch echte Begeisterung für die Hardware.

Xbox Series X: Community urteilt verhalten über Microsoft-Konsole

Es scheint fast so, als wäre der Funken von der Xbox Series X bislang noch nicht so richtig auf die Community übergesprungen. Auf Reddit berichten Spieler zwar, dass sie mit der Xbox zufrieden seien und es durchaus einige gute Elemente wie zum Beispiel das Quick-Resume-Feature gebe – doch uneingeschränktes Lob findet sich bei den Kommentaren nur selten. Stattdessen bemängeln viele Xbox-Besitzer, dass die Konsole bislang hinter ihrem Potenzial zurückgeblieben sei und sich eher wie ein schlichtes Upgrade zur Xbox One X anfühle.

„Ich mein, abgesehen vom ersten Monat oder so hab ich eigentlich vergessen, dass es eine Series X ist. Die Software fühlt sich an, als hätte sie sich seit Ewigkeiten nicht geändert.“ (Reddit-User Dizzyeer)

„Als Besitzer bin ich überwiegend glücklich. Aber das Fehlen von eigenen exklusiven Spielen ist trotzdem enttäuschend. Es gab ein paar gute bis richtig gute, aber kein Xbox-Spiel hat sich in letzter Zeit wie ein Event angefühlt.“ (Reddit-User AshKetchumDaJobber)

„Ich bin hin- und hergerissen. Auf der einen Seite ist Game Pass super und ich liebe den Controller und Quick Resume. Auf der anderen Seite fühlt sich diese Generation weniger bemerkenswert an als die letzten beiden. Ich weiß, dass 4K anspruchsvoll ist, aber viele Spiele kämpfen schon damit in 4K und 60 FPS zu laufen. Die PS5 hat damit auch Probleme.“ (Reddit-User Mikes_Movies_)

PS5-Fans sind mit Konsole zufrieden

Interessanterweise gibt es im PS5-Subreddit aktuell einen ganz ähnlichen Post, in dem Kommentatoren ihren bisherigen Eindruck von der PlayStation 5 teilen. Hier scheint die Community insgesamt jedoch deutlich positiver gestimmt zu sein – PS5-Besitzer freuen sich unter anderem über exklusive Spiele wie God of War: Ragnarök und Horizon Forbidden West sowie die DualSense-Features. (Quelle: Reddit)

