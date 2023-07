Microsoft hat ein neues Feature für Xbox-Konsolen vorgestellt, um Multiplayer-Spiele deutlich angenehmer zu gestalten. Gamer sollen Belästigungen und unangemessene Aktivitäten noch effektiver melden können.

Sicher im Sprach-Chat: So funktioniert das neue Xbox Feature

Sprachchats in Videospielen haben schon seit Jahren einen schlechten Ruf. Beleidigungen, Belästigungen und andere unangemessene Zwischenfälle sind in Multiplayer-Spielen leider keine Seltenheit. Microsoft will jetzt noch aktiver dagegen vorgehen. Ein neues Feature für Xbox Series X|S und Xbox One ermöglicht es den Spielern, den Sprachchat aufzunehmen und dann zu melden.

So funktioniert das Feature konkret: Spieler können einen 60-sekündigen Videoclip aufnehmen, der ihrer Meinung nach gegen die Community-Standards verstößt. Diese werden dann ans Xbox-Sicherheitsteam übermittelt. Die Funktion soll in Tausenden Spielen unterstützt werden – sogar in abwärtskompatiblen Spielen für die Xbox 360.

Die Clips können schnell im Spiel aufgenommen werden. Dann bleiben sie für 24 Stunden auf der Konsole gespeichert. In dieser Zeit könnt ihr sie dann ans Xbox-Team übermitteln. Die Verwendung der Daten soll dabei der Microsoft-Datenschutzerklärung entsprechen (Quelle: Xbox Wire).

Microsoft will Xbox-Feature mit der Zeit ausbauen

Ziel soll es sein, dass sich jeder in jedem Multiplayer-Chat wohlfühlt und bei Bedarf selbst aktiv werden kann. Microsoft gibt selbst an, jetzt Text, Bild, Video und Sprache mit Melde-Features abzudecken.

Das Melde-Feature startet zunächst nur in den ausgewählten englischsprachigen Ländern USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland. Auch dort wird es nur Mitgliedern des Xbox-Insider-Programms zur Verfügung gestellt, die neue Systemupdates immer schon einige Zeit vorher ausprobieren können.

Microsoft plant allerdings in Zukunft auch weitere Sprachen zu unterstützen und in die Sprachmoderation zu verbessern. Wann und ob das Feature in Deutschland starten wird, wissen wir aktuell aber noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.