Jetzt gerade könnt ihr einen Blick auf die Zukunft der Xbox erhaschen. Beim ID@Xbox Demo Fest erwarten euch mehr als 40 Spiele zum Anzocken. Wir zeigen auch die komplette Liste der verfügbaren Gaming-Hits. Ihr dürft allerdings nicht zu lange warten.

Update vom 12. Juli 2023:

Diese Spiele könnt ihr jetzt auf der Xbox ausprobieren

Microsoft hat inzwischen die Liste mit allen verfügbaren Demos veröffentlicht und es sind eine ganze Menge (Quelle: Xbox Wire):

A Duel Hand Disaster: Trackher

Aaero2

Alchemist: The Potion Monger

Alisa

Astrea: The Six-Sided Oracles

Bang-On Balls: Chronicles

BattleCakes

BlackSkylands

Born of Bread

Boxville

Cell Scientists: Beyond

Cross Tails

Daymare: 1994 Sandcastle

Death Relives

Demonschool

Deserted

Dynacat

Evil Wizard

Exhausted Man

Fall of Porcupine

Frank and Drake

Knights of Braveland

Let’s Cook Together 2

Lies of P

Lunark

Marble It Up! Ultra

Metaball

Meta Mind

Overpass: Rhythm Roadtrip

Pixel Cafe

Pocket Bravery

PolyFury

Punch Club 2: Fast Forward

Raging Bytes

Rain World

Sea of Stars

Sker Ritual

Slave Zero X

Space Boat

Spirit Hunters: Infinite Horde

Spirit of the Island

Stonks-9800: Stock Market Simulator

The Isle Tide Hotel

The Night of the Rabbit

The Wandering Village

Trinity Fusion

Worldless

WrestleQuest

Originalmeldung vom 10. Juli 2023:

40 Demos für die Xbox: Ihr müsst schnell sein

Microsoft veranstaltet dieses Jahr wieder das ID@Xbox Demo Fest. Am 11. Juli geht es los. Dann könnt ihr mehr als 40 Spieledemos kostenlos zocken. Allerdings solltet ihr nicht zu lange trödeln. Das Angebot gilt lediglich bis zum 17. Juli.

Die komplette Liste mit allen 40 Xbox-Spielen ist aktuell noch geheim. Microsoft will sie erst zum Start des Demofests bekannt geben. Einige ausgewählte Highlights stehen aber schon fest:

Demonschool

Ein RPG mit taktischen Elementen und Horrorstimmung.

Sea of Stars

Ein klassisches RPG im 16-Bit-Look mit rundenbasiertem Kampfsystem und viel Story.

The Wandering Village

Ein Aufbauspiel mit besonderem Kniff. Ihr errichtet eure Stadt auf einer riesigen Kreatur, die selbst umherwandert.

Worldless

Ein 2D Plattformer mit innovativem Kampfsystem und einer außergewöhnlichen und verrückten Geschichte.

Lies of P

Ein Souls-Like in einer dunklen Welt voller wahnsinniger Puppen. Was wäre, wenn Pinocchio in der Welt von Bloodborne aufgewachsen wäre? Die Demo für Lies of P ist bereits jetzt verfügbar.

Schaut euch hier den Trailer zu Lies of P an:

Lies of P: Offizieller Release-Date-Trailer

Demos für die Xbox: Einige Spiele sind noch weit weg

Microsoft weist in einem Blog-Post außerdem daraufhin, dass es sich hier nicht um normale Demos handeln würde. Diese würden nämlich erst dann erstellt werden, wenn das Spiel selbst schon fertig ist. Während des ID@Xbox Demo Fests stehen allerdings auch Spiele zur Verfügung, deren Release noch weit weg ist. Ihr könnt die Spiele also am Dienstag in einem frühen Stadium spielen, das nicht zwingend der finalen Version entspricht. Die Entwickler freuen sich also sicherlich auf euer Feedback (Quelle: Xbox Wire).