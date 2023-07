Über die Freundschaftsaufgaben „Das Gespenst von Dreamlight Valley“ und „Glaube, Vertrauen und Pixelstaub“ in Disney Dreamlight Valley könnt ihr die Bewohnerin Vanellope bekommen und zudem das Multiplayer-Feature DreamSnaps freischalten. An dieser Steller zeigen wir, wie es funktioniert.

Disney Dreamlight Valley Facts

Vanellope und DreamSnaps freischalten

Um die aus „Ralph reicht's“ bekannte Figur Vanellope freizuschalten, müsst ihr Dagobert Ducks Quest „Das Gespenst von Dreamlight Valley“ beginnen. Begebt euch also in Dagoberts Laden und sprecht mit ihm. Er schickt euch auf die Suche nach einem Geist, der sich ganz oben im Traumschloss aufhalten soll.

Neben dem Brunnen im Schloss trefft ihr Vanellope von Schleetz an. Wenn ihr mit ihr sprecht, startet automatisch die nächste Aufgabe „Glaube, Vertrauen und Pixelstaub“ und das DreamSnaps-Feature wird freigeschaltet.

Wie funktioniert Dream Snaps?

DreamSnaps ist ein neuer Spielmodus, bei dem ihr in wöchentlich wechselnden Aufgaben besonders kreative Fotos unter bestimmten Voraussetzungen knipsen müsst. Diese könnt ihr dann einschicken und von anderen Spielern bewerten lassen. Die besten Fotos werden dann mit Preisen im Spiel belohnt.

Im Event-Menü findet ihr immer die aktuelle DreamSnaps-Herausforderung und den Abstimmungsbereich, um die Fotos anderer Spieler zu bewerten. Wenn eine Herausforderung aktiv ist, könnt ihr die Anforderungen im Fotomodus durch Drücken der R2/RT-Taste einblenden. Alternativ werden sie euch im Garderoben- und Möbel-Menü angezeigt.

Glaube, Vertrauen und Pixelstaub abschließen

Für Vanellopes Quest müsst ihr eure erste DreamSnaps-Herausforderung abschließen. Dabei sollt ihr einen beliebigen Bereich mit jeweils fünf Möbeln dekorieren, die den Kategorien „Verspielt“ und „Vertraut“ angehören.

Wenn ihr nach Start der Aufgabe das Möbel-Menü öffnet, könnt ihr durch Drücken der Options/Menü-Taste den Filter einschalten, so dass euch automatisch alle Möbelstücke in eurem Besitz angezeigt werden, die den geforderten Kategorien entsprechen.

Schaltet den Dreamsnaps-Filter ein, um alle Möbelstücke angezeigt zu bekommen, die für die Herausforderung zählen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alternativ könnt ihr die Filter natürlich auch selbst bestimmen und noch weiter eingrenzen, wenn ihr bestimmte Fotokulissen kreieren wollt. Wenn ihr nicht genug entsprechende Möbel habt, könnt ihr weitere bei Dagobert kaufen.

Habt ihr jeweils fünf verspielte und vertraute Möbelstücke platziert und ein Foto davon gemacht, bekommt ihr automatisch die Meldung, ob ihr das Foto einreichen wollt. Bestätigt dies, um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr das Foto für DreamSnaps einreichen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Anschließend könnt ihr zu Vanellope zurückkehren. Danach müsst ihr nur noch ihr Haus an einem beliebigen Ort platzieren und 4.000 Münzen an Dagobert bezahlen, damit es gebaut wird. Daraufhin zieht Vanellope in euer Tal und ihr habt sie dauerhaft als Bewohnerin freigeschaltet.