Nach großem Erfolg auf dem Smartphone wird ein Multiplayer-Hit jetzt auch auf der Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Das Spiel hat eine kuriose Erfolgsgeschichte hinter sich. Immerhin handelt es sich bei Stumble Guys um einen sehr dreisten Klon von Fall Guys.

Fall Guys: Ultimate Knockout Facts

Stumble Guys stolpert auf die Xbox

Es ist fast drei Jahre her, dass Fall Guys als absoluter Überraschungserfolg die Gaming-Welt eroberte. Die knallbunte Version von Takeshi’s Castle hat jedoch auch einige Nachahmer nach sich gezogen. Eines der weniger subtilen Beispiele ist Stumble Guys. Der Klon hat jetzt jedoch seine ganz eigene Erfolgsgeschichte vorzuzeigen.

Ein neues Video auf dem YouTube-Kanal von Stumbe Guys verrät, dass der Multiplayer-Hit auch auf der Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen wird. Bereits jetzt können sich Spieler vorab registrieren und sich damit Launch-Geschenke sowie einen Early-Beta-Zugang sichern. Darüber hinaus soll es Spielern möglich sein, ihre Accounts auf PC und Smartphone auch mit der Konsole verwenden zu können (Quelle: Stumble Guys)

Schaut euch hier den Xbox-Trailer für Stumble Guys an:

Stumble Guys: Reveal-Trailer für Xbox

Was steckt im Fall-Guys-Klon?

Stumble Guys ist bereits seit einiger Zeit auf der PC-Plattform Steam verfügbar und erfreut sich dort großer Beliebtheit. Stolze 86 Prozent der Spieler geben eine positive Bewertung ab. Den wirklich großen Erfolg konnte Stumble Guys aber auf Mobilgeräten erringen. Dort dominierte es die App-Store-Charts und gehört zu den Top 10 der am häufigsten heruntergeladenen Apps im Jahr 2022.

In Stumble Guys müsst ihr mehrere Hindernisparcours bewältigen und schließlich der Letzte sein, der noch steht. Der Grafikstil und auch einige der Hindernisse erinnern dabei stark an Fall Guys. Es gibt aber ebenso neue Herausforderungen wie etwa Autorennen oder Shooter-Abschnitte. Für Langzeitmotivation sorgt derweil, dass ihr euren Charakter nach Belieben anpassen und in verschiedene Kostüme stecken dürft.

