Geldtransporter sind eine nette kleine Einnahmequelle in GTA 5, zumindest wenn ihr die gepanzerten Trucks auf der Karte findet und richtig knackt: Wie ihr Geldtransporter schnell und richtig überfallt, erklären wir euch im Guide.

GTA 5 und GTA Online: Geldtransporter „Stockade“ auf der Map finden und öffnen. (Bildquelle: GTA-Fandom-Wiki

Na, wie wär's: Schnell ein paar GTA-Dollar einheimsen, indem ihr einen Geldtransporter überfallt? Stellt ihr es richtig im Story-Modus von GTA 5 an, so könnt ihr zwischen 3.000 und 8.000 GTA-Dollar auf einen Schlag einnehmen. Seid ihr darauf in GTA Online aus, so könnt ihr euch seid 2023 wieder freuen: Denn die Geldtransporter-Events findet ihr nun auch wieder in der Online-Version des Spiels.

Schnell Geld verdienen könnt ihr in GTA 5 wie auch in GTA Online aber ebenso auf anderem Wege: Im Online-Modus etwa empfehlen wir Lesters Heist-Missionen zum Reichwerden, und im Story-Modus von GTA 5 solltet ihr euch so schnell wie möglich Immobilien zulegen.

Geldtransporter in GTA 5 finden

Um einen Geldtransporter überfallen zu können, müsst ihr die GTA-Dollar auf Rädern erst einmal finden – was letztendlich auch das Schwierigste an dem ganzen Unterfangen sein wird. Denn Geldtransporter in GTA 5 stehen weder einfach so auf der Map, noch spawnen sie an bestimmten Punkten sicher: Sie treten zufällig auf und bewegen sich dabei noch, wobei wir euch einzige ein paar Gegenden aufzählen können, wo ihr am ehesten Glück haben werdet.

Mit anderen Worten: Ihr müsst euch in euren Wagen setzen und selbst die Straßen von Los Santos erkunden, um einen Geldtransporter zu finden. Ein paar Fakten sowie Tipps & Tricks können wir euch aber mitgeben:

Geldtransporter in GTA 5 spawnen zufällig

Finden könnt ihr die Transporter zumeist in der Nähe von Banken oder vom Flughafen Bekannte Fundorte , die ihr absuchen könnt: In der Nähe des Waffengeschäfts Ammu-Nations in Paleto Bay, Blaine County Auf der Straße Equality Way südlich des Eingangs zum Del Perro Pier , Del Perro Beach Los Santos Vor dem Kleidungsgeschäft heat auf dem Korean Plaza, Calais Avenue, Little Seoul Manchmal auf den Highways in Los Santos Überall sonst spawnt er auch zufällig, aber seltener

oder vom Tipp : Sobald ein Geldtransporter auftauchen, erscheint er als blauer Punkt auf euer Mini-Map

: Sobald ein Geldtransporter auftauchen, erscheint er als Ein Geldtransporter verbirgt 3000-8000 GTA-Dollar hinter seinen gepanzerten Türen Um an das Geld heranzukommen, müsst ihr ihn aber richtig knacken Er darf auf keinen Fall explodieren : Dann ist das Geld verloren

hinter seinen gepanzerten Türen

Geldtransporter öffnen: Richtig knacken & danach entkommen

Habt ihr einen Geldtransporter ausfindig gemacht, gilt vor allen Dingen eine goldene Regel: Zerstört ihn nicht! Sollte er explodieren, ist das Geld weg und ihr müsst euch wieder auf die Suche machen. So öffnet ihr den gepanzerten Transporter richtig:

Schießt zuallererst auf die Reifen und bringt den Geldtransporter zum Stehen

und bringt den Geldtransporter zum Stehen Platziert eine Haftbombe an der Rückseite und lasst sie detonieren Gezielte Schüsse auf die Türgriffe funktionieren auch

und lasst sie detonieren Schaltet die Wachmänner aus Einer trägt einen Koffer mit einem geringen Teil der Beute

aus Steigt hinten ein und sammelt eure Beute ein

und sammelt eure ein Flieht schnell!

Um den Geldtransporter in GTA 5 zu knacken, müsst ihr nur auf die Türgriffe auf der Rückseite zielen. Aber schaltet vorher die Wachen aus!

Vorsicht: Sobald ihr den Batzen GTA-Doller eingesammelt habt und geflohen seid, wird euch die Polizei verfolgen. Lasst euch nicht erwischen!

GTA Online: Geldtransporter finden und öffnen (Update 2023)

Zufällige Events mit gepanzerten Geldtransportern fanden das letzte Mal 2015 in den PS3- und Xbox-360-Versionen von GTA Online statt – bis jetzt: Denn die Geldtransporter-Events sind zurück und bringen euch sogar mehr GTA-Dollar ein als je zuvor. Insgesamt gibt es 10 mögliche Spawn-Orte in GTA Online, an denen ihr Geldtransporter finden könnt. Es ist jedoch sehr selten, dass die Geldtransporter tatsächlich spawnen.

Voraussetzungen für Geldtransporter-Spawn

Damit ihr die Geldtransporter in GTA Online überhaupt erst finden könnt, solltet ihr auf diese Hinweise achten:

Zuvor mindestens 10 Minuten in der Lobby verbringen

verbringen Ihr benötigt Haftbomben

Möglich in öffentlicher wie auch privater Spielsitzung

Geldtransporter finden: Mögliche Spawn-Locations

In der folgenden Map findet ihr alle 10 Geldtransporter-Orte. Klickt auf die Map und zoomt hinein, um einen genaueren Blick auf die Orte zu werfen.

Bildquelle: Rockstar Games

Geldtransporter: Tür öffnen

Auch hier gilt: Habt ihr den Geldtransporter gefunden, so achtet darauf, ihn nicht direkt zu zerstören. Wie ihr sachgemäß die Tür öffnet, erklären wir euch in einer kurzen Anleitung:

Positioniert euer Auto hinter dem Geldtransporter

Werft eine Haftbombe an die Hecktüren des Geldtransporters Hierbei sollte ein Geldkoffer auf die Straße fallen

Schaltet die Fahrer des Transporters aus (optional)

Sammelt den Geldkoffer von der Straße

Hinweis: Nach erfolgreichem Geldtransporter-Überfall gibt es einen Cool Down von 20 Minuten Ihr könnt also nur alle 20 Minuten einen Geldtransporter finden und überfallen



In einem solchen Geldkoffer werdet ihr normalerweise 25.000 GTA-Dollar finden sowie beim Diebstahl 1000 RP (Reputation Points) erhalten. Spezielle Events können jedoch dafür sorgen, dass ihr mehr Geld und RP erhaltet. Seid euch schließlich im Klaren darüber, dass ihr beim Öffnen eines Geldtransporters sofort ein 2-Sterne-Fahndungslevel erreicht.

Da Geldtransporter nur zufällig auf der Karte spawnen, ist diese Art von Überfall nicht unbedingt der schnellste Weg zum GTA-5-Millionär: Trotzdem kann es spaßig sein, sich den ersten Geldtransporter unter den Nagel zu reißen, und dann auch noch ungeschoren davonzukommen. Aber wie gesagt: Schießt um Gottes Willen nicht mit allem was ihr habt auf den Wagen – er kann explodieren.

