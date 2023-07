Dauerbrenner Team Fortress 2 geht auch nach 16 Jahren nicht die Puste aus! Ganz im Gegenteil. Der populäre Steam-Shooter erreicht bei seinen aktiven Spielerzahlen sogar neue Rekordwerte. Was ist da passiert?

Team Fortress 2 ist wieder im Hype

Wer schon eine Weile Steam nutzt, der hat mit Sicherheit schon von Team Fortress 2 gehört. Der Shooter ist ein echtes Urgestein auf Steam. Immerhin erschien der bunte Helden-Shooter bereits 2007. Also im selben Jahr wie Call of Duty 4 oder Halo 3.

Seitdem hat sich viel getan und während CoD und Halo diverse Fortsetzungen hervorgebracht haben, ist die Beliebtheit von Team Fortress 2 immer noch ungebrochen. Tatsächlich spielen heute sogar mehr Leute Team Fortress 2 als je zuvor. Jetzt gerade spielen mehr als 242.000 User den Multiplayer-Shooter und diese Zahl steigt im Minutentakt (Quelle: SteamDB).

Der neu entbrannte Hype um das Spiel geht auf ein großes Update zurück, das unter anderem 14 neue Maps in das Spiel integriert:

Die Maps wurden von der Community erstellt und haben auf Twitter und Reddit eine regelrechte Welle der Begeisterung ausgelöst.

Falls ihr Team Fortress 2 also bisher verpasst habt oder ihr einen guten Zeitpunkt sucht, um wieder anzufangen, dann ist jetzt eure Chance gekommen. Der Multiplayer-Shooter ist kostenlos und hat einen User-Score von 93 Prozent bei über 965.000 Steam-Bewertungen.

Team Fortress 2 Valve

Team Fortress 2 hat sich stark verändert

Obwohl Team Fortress 2 generell extrem beliebt ist, gab es in der Vergangenheit auch sehr viel Kritik. Im Verlauf der letzten 16 Jahre wurde das Spiel natürlich auch immer wieder geupdatet und diese Änderungen waren nicht immer zum Guten. Im Detail hat sich damit der YouTuber Crowbcat auseinandergesetzt, der das ursprüngliche Team Fortress 2 mit dem heutigen Spiel vergleicht:

In den Kommentaren erklärt ein User auch, warum sich das Spiel so massiv verändert hat. Schuld daran sind die Hüte, also kosmetische Items.